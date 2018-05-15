豬哥亮逝世一週年 謝金晶：我有夢到爸爸

2018年05月15日 17:45 時報周刊 林彥君

謝順福與謝金晶招呼與會賓客。（粘耿豪攝）

謝順福與謝金晶在豬哥亮墳墓前祭拜。（粘耿豪攝）

豬哥亮銅像。（粘耿豪攝）

豬哥亮逝世一週年，謝金晶和哥哥謝順福在擁恆文創園區裡的豬哥亮銅像旁，舉辦週年忌，邀請家族及曾合作的工作夥伴一起喝下午茶。謝金晶和謝順福在墓前祭拜豬哥亮，謝順福表示現場準備的食物都是豬哥亮愛吃的紅豆餅及滷肉飯等，他將食物擺在供桌上，大喊「爸爸來吃飯了。」

謝金晶表示，爸爸雖然已經離開一年，但是電視上仍會播出他主持的作品，她說「爸爸喜歡熱鬧，我們用聚會懷念爸爸」前幾天有夢到爸爸，但是內容已經不記得了。現在豬哥亮的牌位分別安置在謝順福及弟弟家，謝金晶常會到謝順福家祭拜爸爸。

她透露現在的手機是爸爸送的「當時我的合約還有一個月，但是手機已經壞掉無法接電話，爸爸心急聯絡不到我直接買手機送我。」她透露現在手機還留有當時和爸爸的聊天訊息，及電話號碼。她認為爸爸雖然是綜藝天王，但是面對她時馬上流露出父愛「女藝人在天冷時穿少，他會覺得非常敬業，看到我穿露背，會擔心我會因此感冒。」

她的小媽葉瑞美及姊姊謝金燕並未出席聚會，她表示平常會和小媽一起吃飯，雖然姊姊沒出席「姊姊的心跟我們同在」近期謝金燕的外型與以委不同，謝金晶被問到會不覺得姊姊外型有改變？她認為姊姊本來就長得漂亮，近期越來越時尚，至於會不會想跟姊姊一樣？她回「我看起來不時尚嗎？」

(時報周刊)