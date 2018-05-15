《中時晚間快報》搶救南部旅遊市場 觀光局補助每人每日500元

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綜合報導

◎搶救南部旅遊市場 觀光局補助每人每日500元

交通部觀光局宣布，以4千萬元預算，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、澎湖及台東五縣市旅遊。規定行程須納入國家風景區景點，旅遊期間為平日、2天1夜以上，且須住宿在上述縣市至少1晚。補助旅行業每人每日500元，一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為一個半月。

◎政院推「新經濟移民法」 補足12萬中階外籍技術缺工

為吸引外國人才人力，行政院今天推出「新經濟移民法規劃」，預計在6、7月完成草案，並在下會期送立法院審議。新經濟移民專法主要為補足國內中階技術人力約12萬名缺工。

◎美傳放過中興通訊 換陸減徵農產品關稅

在大陸經貿談判團赴美前夕，美國總統川普日前表態要讓受到美國商務部制裁的大陸電信設備製造商中興通訊「快速恢復業務」，被外界視為營造良好談判氛圍。希望藉此換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關稅，避免危及共和黨11月中期選舉。

◎韓熱血強片《冠軍大叔》 男神馬東石展20吋肌肉手臂

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》，由《屍速列車》中可以一拳擊倒喪屍的力量男神馬東石領銜主演，這次再展現他的神奇Man power，演出為了自己和家人想再拼一次的腕力選手，故事溫馨動人又熱血澎湃。

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