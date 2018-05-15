499吃到飽不限速？電信員工爆：2招讓用戶速度打六折

中華電信門市擠爆申請499吃到飽的民眾。（資料照/鄭任南攝）

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中時電子報

499之亂全台震撼，電信三雄門市現喪屍潮，網路溫度計今報導表示，中華電信上週推的母親節促銷方案，明明說好499上網吃到飽不降速，但有電信員工爆料業者有設定499上網速度、限定499客戶只能使用特定基地台等2招，能讓用戶速度打6折，昨也有網友從中華電信699換約成499方案後，發現自己網速像溜滑梯一樣直直落，因此氣到想解約跳槽。

DailyView網路溫度計表示，中華電信明明說好499上網吃到飽不降速，但許多網友實測發現還是降了！根據《壹週刊》報導，有電信員工爆料一分錢一分貨，表示繳499元跟繳1399元、1799元的用戶網速當然不同，雖然大眾平時不易察覺，但只要到人多地方就知道兩者網速差很大，「499用戶網路速度可能直接打6折！」

依該員工所知，先前有業者推限速21Mbps方案，實測速度僅12Mbps，有時甚至連10Mbps都不到，直到他換同家較高方案後，網速很快就超過40Mbps，甚至更高，顯見內部確實有設定上網速度的影響力。

同理而論，將這個方式運用在基地台，便能讓1399、1799元以上的VIP客戶擁有優先權，以致於499客戶網速比不上人家。另外有些業者還會限制499客戶只能連接特定基地台，將他們集中管制，如此一來只要499客戶越來越多，根本不用做降速動作了，網速保證快不起來。

更誇張的是，電信業者用這些方式完全不用承擔廣告不實、觸法等風險，因為他們只要在隱藏的客戶暗碼上設定即可，民眾根本難以察覺，也無從追查。

到底該員工揭開的電信黑幕是否為真？昨日一名稱自己從中華電信699換約成499方案的用戶，就在PTT大抱怨，並貼出實測網速的畫面。他表示自己網速像溜滑梯一樣直直落，因此氣到想解約跳槽；還有同家1399元客戶稱自己網速高得嚇人，間接呼應內部員工驚爆電信業者會鎖網速的說法。不過消息一出，目前中華電等電信業者皆尚未對499降速說有所回應。

(中時電子報)

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