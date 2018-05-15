澳洲好公司 減工時不減薪資 員工效率變高了

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雖然不少公司的老闆或主管會覺得在公司工作到很晚的員工很認真，很投入工作，但澳州有位想開前衛又開名的老闆不這麼想，他主動將員工每天的工作時間減為5小時，而且沒有隨之降低員工的薪水，結果員工也對老闆的禮遇湧泉以報，工作效率明顯提升。

《金融時報》指出，這項新制度最早是由公司老闆Jonathan Elliot提出，他是總部位於澳洲塔斯馬尼亞荷巴特（Hobart）的金融公司Collins SBA的老闆。一開始因為他那剛生產完的妻子得了癌症，使他必須花更多時間照顧妻子和孩子，每天投入工作的時間減少。結果他意外發現，自己的工作效率並沒有因工時縮短而降低，他可以一天用5小時工作就做完之前每天工作8小時的工作量，由此令他開始重新思考朝九晚五工作方式的意義。他開始想，為何不試試看全公司的人是否也都能夠做到呢？

於是Collins SBA去年開始實驗，讓全體員工只要把手邊工作做完後，就可以一天只上班5小時。上班時間為早上8點或9點，下班時間則是下午1點或2點。

Collins SBA還進一步節省會議時間，推動讓大家站著開會，於是會議往往只需要10分鐘或更短的時間就可以結束。(因為大家站著時比較沒有力氣講太多不必要的話)

英國每日郵報（Daily Mail）報導指出，該公司營運總監Claudia Parsons指出，「我們員工的產出一樣，拿到一樣的薪資，職任也沒減少。這個構想是如果你能在5小時內完成所有工作，你可以在下午2點就下班。」

Parsons表示，新制度開始後，公司的利潤不減反增，員工不只工作效率比之前更高，連請病假的天數也明顯減少。

雖然不少老闆鼓勵員工投入工作更長的時間，但Parsons表示，工作5小時就能下班才是好員工的指標。她說，「我們讚揚的是那些能早點下班的員工。」

這項新制度也改變了過往一個常見的職場文化：員工做完手頭的事情了卻還是在辦公室待到傍晚5點，只因為老闆還在。假如Collins SBA公司的員工到了傍晚5點還在公司，Parsons說「這樣將不會再被認為值得讚許了」。

(中時 )

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