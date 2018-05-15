民進黨虎尾鎮長提名爭議 林樹山：不容放水自己低標過關

林新丁強調自己參選資格沒問題。（周麗蘭攝）

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前立委、現任雲林縣府行政處長林樹山呼籲民進黨雲林縣黨部不要雙重標準，高標檢驗國民黨放水自己低雕過關（周麗蘭翻攝）

針對有黨員反對民進黨雲林縣黨部擬提名林新丁參選虎尾鎮長一事，黨部主委廖丁賜15日陪同林新丁舉行記者會，廖表示黨員參選公職的資格不能剝削，將依規定提名林新丁。

縣黨部前主委、現任雲林縣府行政處長林樹山15日傍晚發聲明呼籲縣黨部「懸崖勒馬」，他表示縣黨部的態度太消極，恐影響年底地方選情，不只虎尾鎮長戰場，更可能衝擊整個雲林縣選情，縣黨部應該懸崖勒馬、壯士斷腕，改徵召更合適人選，必要時他願意挺身而出。

廖丁賜15日在記者會中指出，林新丁在開放登記截止的最後一天登記，他符合資格，縣黨部沒有理由拒絕他，執委會也通過林新丁的排黑條款審查，他保證林新丁的資格絕對沒問題。

他強調，黨員參選公職的資格不能剝削，是黨員就有參選資格，將依規定提名林新丁為候選人。

林新丁喊冤表示，他登記參選虎尾鎮長遇到一波又一波放話，含沙射影質疑他的清廉及競選資格，以新北市民進黨籍議員黃俊哲為例，黃和他同屆參選新北市與雲林縣議員，都被判決當選無效，隔屆兩人都獲民進黨提名參選，黃俊哲目前是現任新北市議員，他是落選第一高票。

廖丁賜呼籲黨員同志，勿破壞同志間團結合作，應槍口對外團結贏得選戰。

林樹山傍晚發出聲明呼籲，縣黨部應善意回應，停止通過提名林新丁，另外徵召更合適人選，若有需要，他責無旁貸，願意挺身而出承擔一切。

林樹山表示，政黨提名候選人就是為了勝選，若只以最低門檻來看待「有行賄前科者無排黑條款適用」，已經涉及到政黨「品牌信譽」的原則問題，若縣黨部執意如此，則是以雙重標準來衡量同一事物，亦即嚴格檢驗批判對手國民黨，卻讓自己同志低標過關，以前民進黨每逢譏諷國民黨提名賄選情事者，現在如何自圓其說？如何說服人民？

(中時 )

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