慈明寺擴大辦水陸法會捐善款助弱勢

台中慈明寺移師台中世貿中心舉辦水陸法會，也在台中市政府副市長張光瑤與社會局的見證下，將活動餘款捐助給多個弱勢團體。（馮惠宜攝）

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即將邁入一甲子的台中慈明寺移師台中世貿中心擴大舉辦歷年最具規模的水陸法會「大悲願水陸共善行」儀式，將善款捐給多個弱勢團體。台中市副市長張光瑤代表市府出席，他肯定慈明寺捐款幫助弱勢團體，也呼籲社會大眾凝聚慈善力量，共同照顧弱勢。

台中慈明寺14日在台中世貿中心舉行為期一週的「悲心台灣．慈佑世界」水陸法會，預估總參加人數上萬人，為慈明寺歷年來規模最大的活動。此次法會活動餘款將透過台中市社會局，捐贈給十方啟能中心、全成社會福利基金會等多個弱勢團體，搭起公益平台，給弱勢者協助。

副市長張光瑤表示，宗教團體於社會中扮演心靈寄託的角色，慈明寺不僅使信眾得到安定，也發揮大愛於公益，感謝慈明寺捐款給台中市多個弱勢團體，未來市府也將積極配合，建立捐助者與受贈者的良好平台，與民間配合，將慈善的力量發揮到最大。

慈明寺創建於民國48年，開山宗長聖印法師不但首開先例透過廣播弘法，更開設電視節目「菜根譚」主講和宣揚佛法，往年中部民眾要參加大型法會，都要南北奔波，慈明寺今年特別將場地移師至可容納1500人的台中世貿中心，希望能使更多人共襄盛舉。

慈明寺也將這次法會活動餘款捐助給肯納自閉社會福利基金會、智障者家長協會、啟明重建福利協會、全成社會福利基金會、十方啟能中心、奇歷兒少之家、信望愛智能發展中心、台中市身心障礙福利協會、德幼兒少之家、光音育幼院等弱勢團體。

(中時 )

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