不死鳥故事最終章 郭泓志宣告今年最後一年

2018年05月15日 18:18 中時電子報 蔡銘仁

郭泓志的「不死鳥」傳奇故事，今年即將進到最終篇章，他因動手術切除睪丸腫瘤，直到今(15日)才重返富邦悍將一軍，郭泓志歷經人生第9次手術，再度回到球場，心情相當開心，不過與此同時，他也宣告今年球季，就會是職棒生涯最後一年。

36歲的郭泓志季前傳出罹患睪丸腫瘤，歷經手術才痊癒，談到這段過程，他坦言，「畢竟這是非運動傷害的手術，有點緊張，謝謝家人的陪伴與支持，也很感謝球團給我很大的空間調整。」郭泓志4月28日開始在二軍出賽，後援5場投5局失1分，另有5保送、9K，自責分率1.80。

再次熬過手術復出，但郭泓志直接了當的說，今年將是自己的最後一年；他說出要告別球場時，沒有太多情緒，「不會感傷，能打球就很開心了。」對於今年，郭泓志認為，現在狀況沒問題，上場就是全力以赴，不管在第幾局上場，就是要展現出能力，幫助球隊。

郭泓志回歸，富邦總教練葉君璋目前規劃，會先把他定位為7局後的中繼投手，單局用球數25到30球。葉總表示，拉上郭泓志除了寄望他強化牛棚戰力，同時期望他幫助其他球員，能起激勵的效果，「尤其對年輕球員來說，有郭泓志在，應該對他們提升信心有幫助。」

除了郭泓志，富邦同時也拉上張耿豪和羅國華，把范玉禹、羅嘉仁及張建銘下放二軍。張耿豪先前因右手肘受傷下二軍，他說，之前為了避免手痛，動作有點跑掉，現在手已經沒問題，感覺也慢慢有回來。至於張耿豪的定位，葉總暫不考慮讓他再扛「守護神」，會先定位在中繼。

(中時電子報)