美軍售大增25％！帶動全球武器交易量5年漲1成

一架F-35戰機。(圖/Wiki Media)

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中時電子報

一架美軍F-22戰機。(圖/Shutterstock)

近年來，敘利亞和葉門內戰持續不斷，再加上美中俄等大國之間競爭加劇，各種強權相互較勁，推升了國際軍火的交易量大幅增加。其中，最大受益者當屬美國，因為過去5年期間，美國軍售就比2008-2012年成長了25%。此外，美國軍火出口大增也帶動全球武器交易市場熱絡，近5年來的交易量就大漲了將近1成。

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根據BBC報導引述斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, Sipri)的最新數據顯示，過去5年的國際主要軍火交易比2008-2012年大漲了將近 1成。國際軍火交易總額也達到了每年1000億美元，將近新台幣3兆元，相當驚人！

報導說，全球2013-2017年的主要軍火交易比之前成長了10%，其中又以美國軍火出口的增長最多，佔全球武器總出口量的34%，比5年前的30%更多，甚至達到美國軍火出口的新巔峰！成為自上世紀90年代以來的最高點。

美國作為全球軍火的最大出口國，中東國家是他的最大客戶。報導指出，敘利亞和葉門因為內戰需求，導致中東地區的軍火輸入在過去10年間成長了1倍。整個中東地區就佔美國武器輸出的將近一半。

並且，沙烏地阿拉伯又拿下中東地區軍火輸入主要國家的榜首。

(中時電子報)

文章來源：Which country dominates the global arms trade?

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