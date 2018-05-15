日本川內核電廠應對火山灰 安裝柴油機過濾器

2018年05月15日 18:33 中時電子報 江飛宇

日本正在逐步重啟核電，但是日本是著名的多天災地區，大家仍然會問，如果遇上火山爆發這樣的天災，核電廠要如何因應?答案就是在緊急發電機的進氣口安裝防火山灰濾器。

共同社報導，日本九州電力公司向媒體公開了川內核電廠1號機組（位在鹿兒島縣薩摩川內市）的火山灰應對機制，他們在緊急柴油發電機上，新安裝的過濾系統，以防止一但大量火山灰瀰蔓環境時，核電廠供電中斷，必須靠柴油發電機維持循環而採取的安全強化措施。

離川內電廠最近的火山是著名的櫻島火山，近年經常在噴發，今年4月才剛噴發過一次。(圖/美聯社)

在福島核事故後，日本提高了新的安全標準規定，假若核電廠的半徑160公里範圍內有明顯的火山，就必須調查安全性，並採取必要的防護措施。依照新標準，九州電力公司在去年年底前，就在川內電廠的1、2號機組，總共4台的應急柴油發電機吸氣口處，安裝了長2.7公尺、高2.2公尺、寬2.3公尺的長方體過濾裝置。

九州電力公司說，川內核電廠約50公里處，有相當活躍的櫻島火山，因此他們設想如大量火山灰因風向轉到電廠附近必須要有及時應變。電廠負責人強調，過濾裝置容易拆裝，在電廠還在運行時也能進行同步進行更換，安全性將會提升。

櫻島火山是相當活躍的火山，近年似乎是特別活躍，幾乎每年都會爆發。

川內1號機組最快將於6月5日恢復發電，5月13日起已經開始把燃料棒從冷卻池拿出，準備進行反應爐的裝填作業。另外，2號機也從4月開始接受定期檢查。

(中時電子報)