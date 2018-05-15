花東鐵路最後一哩路 林榮站最快6月底啟用

2018年05月15日 18:23 中時 王思慧

花蓮林榮站將於6月啟用。（鐵工局提供）

花東線鐵路電氣化計畫，最後一哩瑞穗至三民間9.25公里路段的雙軌路段，隨著新自強隧道完成，分兩階段啟用，第一階段軌道已於去年9月25跨26日完成西正線切換啟用，繼續施工第二階段東正線部分，目前東正線工程部分均已完成，正進行各項檢查作業，預計於今年5月24、25日辦理履勘作業。

交通部鐵工局表示，林榮站位於花蓮縣壽豐鄉及鳳林鎮交界，於民國71年舊站廢站，因花東鐵路電氣化計畫興建時地方陳情復站及新光兆豐農場願意捐贈興建車站工程經費3.15億與無償提供土地，經新光兆豐出資、台鐵局營運、鐵工局興建三方協議書簽訂後，配合花東鐵路電氣化新溪口隧道興建預留後續車站結構，該車站於今年1月24日完成，現正與上述瑞穗至三民間第二階段東正線合併進行檢查。

火車是旅客前往花東旅遊主要運具，林榮車站是花東鐵路首座地下車站，復站後能與當地周邊風景區串聯，為花東鐵路再添一座特色景觀車站。另瑞穗至三民路段雙軌化後，花東鐵路雙軌路段已達全線長度的27.1%，具減少列車交會待避及提升局部路線容量效益，後續花東鐵路全線雙軌化計畫，正進行綜合規劃及環境影響評估作業，將有效解決花東線鐵路容量不足情形。

(中時 )