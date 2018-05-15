得獎連連！雲林古坑國中小文武雙全

2018年05月15日 18:24 中時 許素惠

雲林縣古坑國中小國中部二年級蔡宜璇，摘下春季縣長盃羽球錦標賽國女單打冠軍。（許素惠翻攝）

雲林縣古坑國中小文武雙全，在春季縣長盃羽球賽中表現亮眼，不但團體成績閃亮，國二蔡宜璇並摘下國女單打第一名。全縣科展國小組地球科學獲得第二名，此外全縣閱讀寫作比賽也令人刮目相看，囊括了國一、國二、國三各第二名。

古坑國中小包辦了春季縣長盃羽球錦標賽國小高年級男、女團體組第三名、第四名，國小中年級女雙打第五名等名次，最值得歡慶的是，國二蔡宜璇勇奪國女單打第一名。

校長陳育琳為孩子優異表現高興，並感謝教練曾景茂與鄭佳德的指導，還有一路在背後支持該校隊的台中普羅與家長後援會。她說，蔡宜璇是從該校國小部直升國中部的羽球選手，各項素質都不錯，但是起步較慢，還好不放棄並持續努力，終於摘下冠軍。

陳育琳指出，該校今年科展也有好成績，老師帶著孩子一起激發創意、展現實力，國小部五年級蔣汶育、張嘉拓、黃宥萱、趙子涵獲全縣國小組地球科學科第二名。

此外，全縣閱讀寫作比賽亦大放異彩，林芝蓁與沈彩鳳並列全縣國三組第二名，沈芳瑜、李珮瑄則分列國二及國一組的第二名。

陳育琳表示，這幾年總有訪視委員認為該校規模小，培養不出好選手，建議師生放棄，因為拿不到好成績，即使雪中送炭的人少，錦上添花者多，再不容易，他們還是做到了，也希望相關上級能多多重視小校選手的培養。

(中時 )