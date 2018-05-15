基市擬增加4所公托 提供「居家保母」系統

2018年05月15日 18:25 中時 張穎齊

基隆市因為財政資源較少，公共托育系統不足，基隆市議員林明智15日在議會總質詢，關心0到2歲幼兒公托的相關措施規畫，社會處長吳挺鋒對此表示，目前已提出爭取前瞻計畫預算，將增加4所公私協力托育中心，另外還有「居家保母」系統，提供照顧技能訓練，至今已有868位保母獲得資格。

林明智表示，基隆市共有37萬人口，公共托育中心目前僅有2所，共招收90個2歲以下幼童名額；但鄰近的新北市汐止區人口數只有20萬，公托中心卻有3所，共招收210個名額；而三重區人口數有38萬，公托中心有4所，共招收245個名額，足以顯示出基隆市公托系統尚且不足，釋出的名額也不夠多。

吳挺鋒回應，基隆市現在公私協力托育中心目前有中山、安樂等2處，市府為因應公共托育系統不足的問題，已提出爭取前瞻計畫預算，將會在2020年前再增加4處公私協力托育中心。

吳挺鋒還說，另外也已提供「居家保母」的系統，保母經過照顧技能訓練及資格審核後，即可取得資格，而目前基隆市的居家保母已有868位。

林明智問及，如今少子化問題也趨嚴重，許多年輕族群根本不敢生小孩，對於津貼部分，因基隆市的財政較差，無法與其他直轄市相比擬，建議市府務必積極向中央反映，將0至6歲幼兒照顧系統，交由中央來做全國一致性的補助辦理。

吳挺鋒對此表示，目前津貼方面，若雙親未就業，綜合所得稅稅率在20％以下的條件下，每位兒童每個月將有2500元的津貼

(中時 )