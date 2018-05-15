陶子「遺產只給女兒」！李李仁曝兒子因「一張薄紙」失寵

李李仁為家扶基金會招募寄養家庭。（家扶基金會）

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李李仁為家扶基金會招募寄養家庭。（家扶基金會）
李李仁為家扶基金會招募寄養家庭。（家扶基金會）
暖爸李李仁招募寄養家庭。（家扶基金會）

李李仁15日出席家扶基金會公益活動，二度為招募寄養家庭站台。被公認是愛家好男人、暖爸的他有感而發表示，其實帶小孩是全天下最累的工作，他每天都在提醒自己對小孩要有耐心，例如前幾天他就為了「母親節卡片」狠狠罵了兒子李小龍。起因在於很重視寫卡片的老婆陶晶瑩怪他沒有督促孩子製作母親節卡片，所以小龍最後竟用「一張薄紙」打發媽媽，「但他覺得委屈，因為他不僅正面寫母親節快樂，背面還寫了一些文字感謝媽媽」。

李李仁笑說，陶子前兩天才在私人臉書貼出兩個孩子送的母親節卡片，寫著：「小龍是上面的一張薄紙，荳的是下面立體雕花。我知道遺產要給誰了」，相對於姊姊利用美術課自製母親節卡片，設計立體海綿裝飾圖案、手縫愛心，弟弟的一張紙顯得太沒誠意。他說，他和陶子在小孩生日時都會寫卡片給他們，老婆生日、母親節、結婚紀念日，他除了寫卡片還會送花，「雖然是例行公事，但很重要」、「雖然很多人都說天天都是母親節，但一定要跟媽媽說母親節快樂，這是基本禮貌了」！

他透露，不會騎機車的陶子今年指定「電動腳踏車」當母親節禮物，主要原因是老婆常聽他說每天最快樂的時光就是去接兒子放學、看到兒子開心走過來的模樣，她以後也想騎電動腳踏車去接兒子，「所以她的母親節禮物就是要剝奪我最大的快樂！」不過他考量安全性，目前還在慢慢幫老婆挑選。

(中時 )

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