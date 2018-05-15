正修科大「關愛輔導中心」新家啟用！助身障生開發潛能

正修科大「關愛輔導中心」新家啟用，讓身障生在此交流生命故事。（林雅惠攝）

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重度聽障生陳嘉智（左）在教師專業指導下，在糕餅藝技上表現優異。（林雅惠攝）
患有自閉症的翁宇謙以自我想像空間創造霍爾的移動城堡。（林雅惠攝）

正修科大身心障礙學生的避風港「關愛輔導中心」15日新家啟用！「世界咖啡館」設計空間，讓身障生在此交流生命故事，罹患極重度聽障的陳嘉智、有自閉頃向的翁宇謙感謝學校讓他們圓夢，製作美味可口的餅乾及紙模型與原鄉小朋友分享。

校長龔瑞璋說，身障生有些雖然先天上缺陷，但每位身心障礙生都有無限潛能，校方希望從配合學生專業，幫他們發揮潛力，關愛輔導中心是兼具休閒、閱讀及交談的空間，同學來此像休閒一般，在此發揮自我價值。

有極重度聽障就讀正修餐飲科二專的陳嘉智儘管說話表達有障礙，但她果雕及烘焙餅乾的才能並沒有被埋沒，關愛輔導中心師長持續鼓勵陪伴她實現夢想，烘焙出美味可口的餅乾，陳嘉智常會帶著她的餅乾到醫院與病童分享。

指導教師謝仁宗說，陳嘉智個性活潑樂觀，她在學習過程透過讀唇語及手寫溝通，於餐飲方面有傑出表現。輔導老師黃靜怡說，嘉智已取得中餐、調飲、烘培、餐飲服務四張丙級證照，曾榮獲2014國際崇她獎，和大專生同台競技也毫不遜色。

有自閉症的電子系四年級學生翁宇謙喜歡自組各式模型，他以自我想像空間創造霍爾的移動城堡、可動關節機器人及天馬行空的生物儀器等。輔導老師劉家伶說，翁宇謙會下鄉教原住民小朋友DIY紙模型，與人互動進步很多，很開心看見他的進步。

龔瑞璋說，許多人對身心障礙的印象可能是受限制的、無助的，而正修對身心障礙學生的信念則是「每個學生都有無限潛能」，只要給予適當協助，便能發揮自我價值，開啟無限可能。如陳嘉智、翁宇謙會將成果分享到醫院及偏鄉，讓這些弱勢學生勇敢逐夢，從手心向上的受助角色，轉而為手心向下的助人角色。

(中時 )

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