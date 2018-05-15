調查局銷毀毒品去年3.5倍逾300公斤 市價超過5億元

調查局幹員全副武裝戒護銷燬毒品裝卸運送。（調查局提供）

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毒品銷燬儀式由調查局長蔡清祥、法務部次長蔡碧仲、北投垃圾焚化廠廠長吳文園共同按鈕啟動。（調查局提供）

法務部調查局15日在北投垃圾焚化廠銷燬包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種，超過300公斤，市價超過5億元。法務部次長蔡碧仲表示，要將每個販毒者從大樓及社區中清除，還給民眾1個安心居住的環境，務求全民參與，確實有感，以達到降低毒品需求、減少毒品供給的政策目標。

調查局自1993年起，依據行政院核定「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲的第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物之檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

2017年經法院判決確定，獲核發處分命令應銷燬各類毒品計5772件，重量316公斤571公克，於2018年執行公開銷燬。因今年銷燬毒品數量龐大，重量為前一年3.5倍，調查局為維護毒品運送安全，特指派北部地區機動工作站及警衛組同仁，全副武裝全程執行安全戒護，並調派台北市及新北市調查處同仁，協助待銷燬毒品裝卸運送。

今年銷燬最大宗海洛因毒品，是調查局台北市調查處於2013年10月11日在高雄港70號碼頭，破獲一起利用貨櫃走私毒品來台案件，總計查獲270塊海洛因磚毛重103公斤及240公斤愷他命毒品。全案經台灣高等法院判決確定，主嫌陳姓主嫌獲判有期徒刑20年；黃姓被告獲判有期徒刑15年6月定讞，目前在監執行。

(中時 )

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