政院拍板 鹿港水五金田園生產聚落 將採新訂都計方式

2018年05月15日 18:36 中時 謝瓊雲

彰化縣鹿港鎮頂番婆水五金產業，除了創造許多在地就業機會，每年產值更高達五百億以上。(謝瓊雲翻攝)

歷經十次會議終於拍板！行政院14日針對水五金田園生產聚落的規劃開發召集相關部會開會討論，決議將採新訂都市計畫方式，且立即啟動；後續將由內政部、經濟部協助彰化縣政府辦理。

會議由政務委員張景森邀集國發會、內政部、經濟部及農委會等部會討論，彰化縣副縣長陳善報偕同建設處長劉玉平等人出席。會後彰化縣長魏明谷獲悉決議，隨即指示縣府建設及地政相關單位儘早研擬相關方案；部分水五金業者聞訊後，欣喜肯定政府德政，強調將努力在環保和企業經營上取得平衡點，盡力兼顧企業發展和地方鄉親需求。

考量目前水五金專區，仍是未登記工廠林立，不同於政院過去多採區段徵收方式，以取得大面積的必要性公設，政院決議將區段徵收，改以市地重劃及開發許可兩種方式併行，提高地主及未登工廠業者參與開發的可行性；行政院也承諾將以此個案放寬以不同之開發方式規劃示範地區，嘗試讓在地產業能永續發展，打造田園化生產聚落。

彰化縣政府指出，未來這項都市計畫將融合農村生態環境及既有水五金產業特色，蘊育多元之居住及生產環境，建構低汙染、兼容傳統與高科技之產業聚落，並藉由土地政策帶動產業轉型創新，使區域性產業再升級，達成農工並重之發展願景。

鹿港頂番婆水五金田園聚落，經魏明谷多次向中央反映，總統蔡英文曾前年年8月親自到訪後，多次指示中央與地方全力互相配合，前後總計開了十次會議，本月5日蔡英文再度南下彰化關心彰化綠能宣誓活動時，魏明谷也曾與地方人士再度向蔡報告進度及結果，盼中央能再給予必要的行政協助，如今新訂都計方式果然順利拍板定案。

(中時 )