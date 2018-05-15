探索消失的地平線 口湖國中獲選戶外教育標竿學校

2018年05月15日 18:54 中時 張朝欣

雲林縣口湖國中以「探索消失的地平線」為主題，探討家鄉因地層下陷造成地平線、文化產業的改變，榮獲教育部國教署戶外教育「飛揚100國中組全國金牌獎」，並指定為全國戶外教育標竿學校，15日由縣府推廣做為縣內各國中的參考典範。

口湖國中雖面臨偏鄉少子化、年輕人口外流等問題，但校方認為危機就是轉機，積極深化校本課程，由推動多年的單車走讀衍生出「探索消失的地平線」戶外教育課程，內容豐富多元，一舉拿下全國戶外教學金牌獎。

校長陳勝雄表示，師生以單車為交通工具，走讀社區12個場域，透過各領域教師將學校課程融入在地產業、生態、文化歷史、地層下陷等主題，帶給孩子「教與學」之間的友善互動與深度學習。

學務主任吳靜欣說，課程有2大主軸，主軸1是在地社區場域課程，包含文化歷史、自然生態與產業，師生體驗文蛤、烏魚子等養殖產業；參觀鄭豐喜故居、牽水狀文化季、成龍溼地、馬蹄蛤主題館、鯛魚觀光工廠。

主軸2是地層下陷課程，口湖鄉擁有得天獨厚的社區活教材，也就是地層下陷後的相關場域，例如下陷樓、泡水墳、溼地高腳屋、滯洪池等，透過社區場域走讀，引導學生思考與討論地層下陷這個國際永續議題。

縣教育處指出，口湖國中充分結合社區，在有限資源中做最有效的教學應用，是全縣唯一拿下全國戶外教學金牌獎的國中，讓都會區學校刮目相看，非常不容易。

(中時 )