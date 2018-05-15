皇家哥本哈根慶登台30年 推出皇室最愛限量珍品

2018年05月15日 19:09 中時 吳娮翎

左起紫紅唐草畫師Verica、鏤空師暨捏花師Susan。（皇家哥本哈根提供）

皇家哥本哈根丹麥之花國花對盤，全球限量20套，收藏價19萬元。（皇家哥本哈根提供）

皇家哥本哈根皇家紫紅半花邊唐草雙人午茶組，全球限量60套，收藏價9萬8000元。（皇家哥本哈根提供）

Fiskars集團台灣分公司總經理Nancy Chen。（皇家哥本哈根提供）

適逢皇家哥本哈根登台30周年，皇家哥本哈根瓷廠特別繪製丹麥王儲王妃也擁有的「皇家紫紅半花邊唐草」雙人午茶組，同時加碼特製全球獨賣的「皇家紫紅全花邊唐草」杯盤組，結合精湛的釉上彩工藝及高超的鏤空技術，回饋給台灣收藏家。

自1790年「丹麥之花」展現釉上彩工藝極致，並作為俄國女皇凱薩琳二世禮贈後，便成為皇室代表性珍品， 「皇家紫紅花邊唐草」也成為名流富豪爭相收藏的作品，2004年丹麥王儲菲德烈與王妃瑪麗唐娜森結婚時，也成為王儲王妃新婚禮贈指名款再次風靡名流界。

「皇家紫紅花邊唐草」紅中帶紫的色調，配方出自於丹麥瓷廠創辦人Frantz Heinrich Müller獨家特調，再由皇家瓷廠繪製唐草作品最資深的5位畫師親手描繪1197筆以上，今年歡慶品牌登台30年，特別推出全球限量款與獨賣款， 除了「皇家紫紅花邊唐草」回饋收藏家，品牌也推出台灣限定款「丹麥之花國花對盤」，將丹麥的國花、台灣的國花繪製於餐瓷，收藏意義非凡。

(中時 )