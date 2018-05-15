「迴看」楊安琪作品展

2018年05月15日 19:06 中時電子報 綜合報導

透過影像尋找自己、解讀自己、療癒自己的攝影藝術家楊安琪，應台北有璽藝術空間之邀請，將於2018年5月27日至8月5日展出新近作品。

楊安琪在有璽展出44幅作品。她以獨特纖細的心思，從周遭的人、事、物起始，細膩地觀察，以鏡頭覓取尋常生活中的不平凡。

高雄彌陀漁港，陽光、魚塭、帶著鹹味的空氣，是安琪母親的故鄉，作品「彌陀藍」，在尋常漁鄉中看到了不平凡的眩目紫藍，構圖鮮明有力。

在三幅與雨相關的作品中，「Raining--running」的雨，45度斜灑著，仿如爭先恐後游向前的藍色小精靈；另幅作品，透過安琪的慧眼，打在格窗上的流動雨水，幾乎形成了一幅蒙德里安的抽象畫作；作品「沐暮」，穿過珠串般的雨簾看出去，近樹與遠景，平添一份迷離的詩意。

15綠.澀風景Transient Beauty#1_60x45cm_2014_高階藝術微噴搭配William Turner德國無酸館藏蝕刻藝術紙。(有璽藝術空間提供)

作品「落葉不是無情物」系列，仰望遮雨 (遮陽) 棚，黑白處理的落葉猶如堆積的嘆息；另一幅呈現出亮麗的藍綠色彩，墨色落葉配著閃亮的光點散置其中，猶如一幅彩墨畫。

作品「綠．澀風景」系列，水槽排水孔怯生生的長出嫩芽；堆放的金屬建材中奮力蹦出小樹苗；白灰牆裂隙中精神奕奕的竄出翠綠的小生命；背襯著都市迷濛高樓，前方一株芽苗挺立；這些作品中，看到楊安琪在生命中找到生存的力量！

這次展出的作品，有10幅取材自安琪親愛的家人，作品「伴2」中的父與子帶著「鹹蛋超人」一起在大年初一看日出；「伴3」中的爸爸帶著兒、女觀看海底世界，而著墨最多的是她可愛的女兒，有時害羞，微微叛逆，少許心眼，偶而調皮使壞，都捕捉在母親精彩的鏡頭下。

身為兩個孩子母親的忙碌職業婦女，安琪從時間的夾縫中，努力追求自己深愛的攝影藝術，獲得2014年新光三越國際攝影比賽佳作，2014/2015年法國PX3榮譽入圍，2015年美國IPA榮譽入圍，2016年爵士藝廊首次攝影展，其後亦參加多次聯展，並出版ANGEL x ANGLE楊安琪攝影集。有璽藝術空間位於台北市松山區三民路136巷26號一樓。開放時間：週二到週日11:00—18:00，開幕茶會：5月27日（週日）下午三點。

(中時電子報)