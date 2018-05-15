片片飄落或是朵朵飄落？原來油桐花有分公母！

油桐花雄花量多，撲滿地的場面很壯觀。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
油桐花雌花(母的花)，它們一瓣瓣飄落。（沈揮勝攝）
典型且常見的油桐花的雄花(公的花)，整朵脫落。（沈揮勝攝）
魚池鄉金龍山1棵油桐樹，開出的花與民眾的典型認知似有差異；專家說，它是雌花，與常見、占絕大多數的雄花外型略有差別。（沈揮勝攝）
油桐花雌花量少，花瓣一片片飄落，稀稀疏疏。（沈揮勝攝）
一般賞桐花，比較容易看到雄花。（沈揮勝攝）

四月雪、五月雪，油桐花落滿地，一朵朵如白雪！但最近有民眾在南投縣魚池鄉金龍山，發現1棵油桐樹，飄下的不是一朵朵，而是一瓣瓣，於是po臉書討論。專家說，整朵掉的是雄花，片片飄落的是雌花；因雄花比雌花多出百倍以上，多數人平時沒瞧過，所以才覺怪異。

植物專家台灣生態學會理事長楊國禎指出，油桐樹的葉子冬天會完全脫落，春天長出新枝葉後，前端形成花芽開出花朵。

其中，整樹覆滿白花的是雄株，雄花的中心只有花絲相連的雄蕊，1個枝條百朵以上，數量非常大。因花柄細而易斷，會連花柄整朵掉落，常見樹下完整落花鋪滿地面，像是下雪般，相當壯觀。

另有雌株，開花量較少，1個枝條通常不超過10朵，其花瓣基部由剛開的淡綠色轉為紅褐色後，一瓣一瓣脫落，中心的雌蕊則留下發育為果實，民眾在金龍山記錄到的即此。還有雌雄同株，上半部開雌花、下半部開雄花，此況，雄花會比雌花多很多。

事實上，早在4月11日南投縣桐花祭開幕時，該縣文化局長林榮森在台上致詞，即針對油桐花有公、有母，做過詳細說明。

(中時 )

「迴看」楊安琪作品展 499之亂員工爆肝超時17hr　基隆2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。