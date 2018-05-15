片片飄落或是朵朵飄落？原來油桐花有分公母！

2018年05月15日 19:11 中時 沈揮勝

油桐花雌花(母的花)，它們一瓣瓣飄落。（沈揮勝攝）

典型且常見的油桐花的雄花(公的花)，整朵脫落。（沈揮勝攝）

魚池鄉金龍山1棵油桐樹，開出的花與民眾的典型認知似有差異；專家說，它是雌花，與常見、占絕大多數的雄花外型略有差別。（沈揮勝攝）

油桐花雌花量少，花瓣一片片飄落，稀稀疏疏。（沈揮勝攝）

一般賞桐花，比較容易看到雄花。（沈揮勝攝）

四月雪、五月雪，油桐花落滿地，一朵朵如白雪！但最近有民眾在南投縣魚池鄉金龍山，發現1棵油桐樹，飄下的不是一朵朵，而是一瓣瓣，於是po臉書討論。專家說，整朵掉的是雄花，片片飄落的是雌花；因雄花比雌花多出百倍以上，多數人平時沒瞧過，所以才覺怪異。

植物專家台灣生態學會理事長楊國禎指出，油桐樹的葉子冬天會完全脫落，春天長出新枝葉後，前端形成花芽開出花朵。

其中，整樹覆滿白花的是雄株，雄花的中心只有花絲相連的雄蕊，1個枝條百朵以上，數量非常大。因花柄細而易斷，會連花柄整朵掉落，常見樹下完整落花鋪滿地面，像是下雪般，相當壯觀。

另有雌株，開花量較少，1個枝條通常不超過10朵，其花瓣基部由剛開的淡綠色轉為紅褐色後，一瓣一瓣脫落，中心的雌蕊則留下發育為果實，民眾在金龍山記錄到的即此。還有雌雄同株，上半部開雌花、下半部開雄花，此況，雄花會比雌花多很多。

事實上，早在4月11日南投縣桐花祭開幕時，該縣文化局長林榮森在台上致詞，即針對油桐花有公、有母，做過詳細說明。

(中時 )