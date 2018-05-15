建國科大商設系學生募百家布 為身障院童做圍兜、尿墊

建國科大商業設計系學生唐愷翹(中一)、劉育辰(二排右)、陳佳琳(二排左)、戴俞涵(三排右)、于富文(三排中)、張曉虹(三排左)開心地秀出他們為殘障院生縫製的作品。(謝瓊雲攝)

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來自香港的唐愷翹用縫紉機現場縫製布袋贈送給教養院身障院生。(謝瓊雲攝)
建國科大商業設計系學生為彰化慈愛教養院生製作一系列以百家布設計再製的圍兜兜和尿墊抱枕。(謝瓊雲攝)
學生們上午親自拜訪教養院生們，除了送來上百件手工完成的作品，也搬來縫紉機現場操作。(謝瓊雲攝)

建國科技大學商業設計系6名學生發揚傳統「百家布」文化，向布行、民眾募來大批碎布，再以「布逢布」方式再製，設計製作成美觀實用的圍兜、尿墊等，15日將成品送到慈愛教養院供身障院生使用，既環保又滿載祝福。

張曉虹、陳佳琳、戴俞涵、唐愷翹、于富文及劉育辰等六人，去年為了學校畢業製作主題，前往慈愛教養院參訪，觀察重度身心障礙院童的生活作息起居，結合公益及文創，為身障學生設計出專屬的圍兜、尿墊及筆袋和抱枕等生活用品；其中，特別加長的圍兜還多縫一層防水布，更方便院生用餐。

來自香港的唐愷翹說，百家布文化就是家有新生小孩的父母，向鄰里街坊四處蒐集來的碎布、舊衣和末端布料，集滿100塊布料，拆解後重新縫製作成一、被，象徵孩子承載百家之福，健康平安成長。

唐愷翹說，成員除了向彰化火車站商圈布行募集布頭布尾、她每次返港就向左鄰右舍募集大量碎布帶回台灣，馬來西亞的張曉虹還利用寒暑假向親友募到大批土著風格碎布，為了符合院方需求，每項作品前後都修改10多次，才大功告成，除呢圍兜、尿墊、筆袋和抱枕，各24件。

院長張明正表示，多數重度身障院生，需由照護社工餵食食物泥，常常會有食物低落到衣物上，餐前都得先幫院童穿上圍兜兜，晚上睡覺時每個人也需要鋪尿墊，過去都只能利用二手衣物簡易剪個洞、將就使用。這批作品不僅設計實用且顏色繽紛，院生可自行挑選喜愛花色；而有了抱枕塞住椅背縫隙，就不用再擔心院生坐輪椅時，姿勢不良導致脊椎變形的問題。

(中時 )

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