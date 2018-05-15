鹿港鎮長黃振彥就職6周年 自豪小鎮觀光起飛

2018年05月15日 19:22 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷(右)全程出席表達支持。(謝瓊雲攝)

黃振彥(左二)偕妻子楊妙月(左一)出席就職六周年記者會。(謝瓊雲攝)

鹿港鎮長黃振彥上午在鹿港公會堂舉辦「璀璨瑰寶-築夢起飛」就職六周年記者會說明施政成果。(謝瓊雲攝)

鹿港鎮長黃振彥15日偕妻子在鹿港公會堂舉辦「璀璨瑰寶-築夢起飛」就職六周年記者會；他說當年競選時提出國家歷史風景區，獲魏明谷大力支持，近年鹿港觀光人潮年年倍增，日前鹿港更榮獲2018台灣城鎮品牌獎銀牌。

黃振彥表示，從擔任民意代表到進入地方政府服務，2000多個日子，深刻體會公部門推行政務之不易，對內需公所團隊的緊密團結，對外則需要毅力、耐力，不斷溝通。尤其是備受矚目鹿港國家歷史風景區計畫，感謝魏相挺，全力動員縣府向中央提案獲政院核准。

全程出席的彰化縣長魏明谷表示，從投入8億元整治鹿港溪、25億元施作汙水下水道，還有鹿港轉運站的規劃興建，中央與地方攜手，鹿港的建設不會停止！要讓鹿港當火車頭，帶動鄰近地區的繁榮，促進鹿港夜的觀光，體驗鹿港越夜越美麗。

曾任鹿港鎮民代表、彰化縣議員的黃振彥，2012年因王惠美在鎮長任內成功轉戰立委，黃振彥在補選勝出並連任成功；月底將卸下民進黨彰化縣黨部主委職務，年底卸任鎮長後，將由妻子楊妙月接棒，獲民進黨提名參選鹿港縣議員，他則將全力備戰兩年後的立委選舉。

(中時 )