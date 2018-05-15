鳳頭蒼鷹現身台南永康　民眾陳情別砍樹

台南市永康區勝利里一處公園預定地發現二級保育鳥類鳳頭蒼鷹身影，目前正值繁殖期，地主近期卻整地欲蓋建物，居民向市議員林燕祝陳情，希望不要破壞原有生態。（莊曜聰攝）

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台南市永康區勝利里一處公園預定地發現二級保育鳥類鳳頭蒼鷹身影，目前正值繁殖期，地主近期卻整地欲蓋建物，居民向市議員林燕祝陳情，15日與護樹、環保團體舉辦記者會為鳳頭蒼鷹請命。（莊曜聰攝）
繼台北市民生社區後，台南市永康區勝利里一處公園預定地也發現二級保育鳥類鳳頭蒼鷹身影，與周邊住家幾乎比鄰而居，相當難得。（周達禮攝影提供）

台南市永康區勝利里一處公園預定地出現保育類的鳳頭蒼鷹築巢繁衍，估計已經停留有2年時間以上，是除了台北市民生社區外，距離社區民眾最近的棲息，但近日卻有地主欲蓋建物，竟雇工人砍樹，居民擔憂鳥兒無家可歸，向台南市議員林燕祝陳情，15日與市府相關單位到場現勘，護樹及保育團體、民眾也共同請命，希望能維護這難得的生態環境。

這塊空地總面積約13.7公頃，種植許多小葉欖仁及黑板樹，並緊鄰圳溝，鳳頭蒼鷹主棲地約2.8公頃，由65位地主共有，在都市計畫中畫設為公園預定地，未經許可不得開發，但近日居民發現有幾棵大樹遭砍斷，且運來建材，疑似要蓋建築，深怕棲息環境遭到破壞。

紀錄片導演詹家龍說，他在全台各地追逐鳳頭蒼鷹多時，在林地多有發現，但只有台北市民生社區及南市永康區勝利里2處，鳥兒與居民就像鄰居一樣，相當珍貴，隔壁「翡翠大郡」住戶表示，印象中去年夏天就在這兒看到鳥兒築巢棲息，偶爾還會飛到住家欄杆上，並不怕人，雖然是猛禽，但感覺「蠻可愛的！」

市議員林燕祝接獲陳情，向市府反應，下午包括農業局、工務局、地政局等單位都前來會勘，她希望相關局處能與地主聯繫協調，做好保育工作，也保護這塊綠地。

農業局森林及自然保育科科長楊錦樹指出，鳳頭蒼鷹屬二級保育類，在都市適應能力很強，每年5到7月是繁殖期，地主行為有違反《野生動物保育法》第18條規定，保育類野生動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，最高可處2年以下徒刑併科最多50萬元罰金，將行文告知地主。

官田區的水雉生態教育園區近日也發生攝影人士為拍攝白頭翁幼鳥在巢中畫面，竟拿剪刀修剪樹枝，遭到工作人員驅離事件，楊錦樹也呼籲民眾賞鳥應發揮公德心，遠觀不要騷擾。

(中時 )

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