SpeXial再爆解散危機！團長宏正約滿離開可米

2018年05月15日 19:09 中時 林淑娟

宏正。（取材臉書）

男團SpeXial再爆解散危機！身為第一代初始團員、也是團長的宏正，傳出與經紀公司可米約滿，已離開出道至今待近10年的經紀公司，他15日在臉書更改經紀聯絡人及相關照片，可米也證實：「合約關係結束，仍維持合作關係！」宏正也透過新經紀人表示，自己是一種從母校、大家庭畢業的心情，很感謝可米與胖哥（馮家瑞）過去的栽培！

粉絲雖然不捨繼晨翔、以綸、執之後，宏正也離團單飛，SpeXial再度痛失核心團員，但都祝福宏正「畢業快樂」、希望他能有更好的發展！

宏正2008年簽入可米，2009年因演出可米製作的電視劇《終極三國》黃忠一角出道，曾是男子團體武虎將的成員，後因服兵役暫時離開演藝圈，退伍後組成SpeXial，並擔任團長。他2016年10月25日演出《High 5 制霸青春》時意外受傷，造成右腳「粉碎性骨折」，之後宣布暫停工作，原定2017年2月歸隊，但休養期間因傷口感染再度入院開刀，經過長達1年多的休養傷勢才逐漸痊癒，去年8月8日正式歸隊，並宣布回歸演出《終極一班5》。

宏正去年入圍金鐘獎戲劇節目男主角，當時還帥氣走上紅毯，但之後不見他有公開活動或新接工作，消失大半年，沒想到再有消息，已經是單飛。

宏正新經紀人馮子毓表示，宏正與前東家可米的關係很ok，他是真的謝謝9年多的栽培。至於後續新工作？他已有唱片、戲劇邀約，但還不能公佈。原本他腳傷無法運動，前幾周也開始可以小跑步了，一切都往好的方向前進中。

(中時 )