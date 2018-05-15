孫盛希〈內疚〉回報父母 憶母在世不懂告解愛

2018年05月15日 19:11 中時 尤嬿妮

孫盛希將於7月推出新專輯。（滾石提供）

今年7月份即將發行新專輯的孫盛希（希希），將自己從女孩長大入門到女人過程中寫成歌，五月推出的第二波歌曲〈內疚〉，打中了許多人往回看著自己，回想曾心裡覺得赤裸又慚愧、不安，傷害了別人又沒能真正道歉，只在心裡不斷回想、難受，孫盛希對歌迷喊話：「過去沒能說出口的內疚，就讓『希姐』解疚你！」

日前有不少網友在希希的臉書粉絲專頁「告解」，沒想到第一個來留言的，竟是一起合作〈我的事不關你的事〉的賴慈泓，賴慈泓覺得大學四年都在打電動耍廢，雖然很爽但是相較起繳學費在努力唸書的同學，真的感到很內疚，因父母賺錢供養唸書，為的是讓慈泓無憂無慮的學習成長、成為有用的人，「但大學四年卻以為自己是在渡假...真的對父母非常內疚」！

對此希希也有同感，因她大學時期也是拼命玩樂團而沒有好好念書，但希希也鼓勵慈泓，為了追求音樂夢想，不斷堅持努力就是對父母最好的回報，這些對父母的內疚感，會化成養份持續餵養我們的音樂之路。

近日正值母親節前後，希希也感性地在臉書po文想念已過世的媽媽，她回想自己在小學與國中時候，當時媽媽來學校拿東西給希希並叮嚀希希一些事情，希希很害羞一直說不要來不要來，事後回想不知道為什麼當時要用那種丟臉的感覺與表達，也看到母親傷心的表情，這樣的內疚感一直到現在，再也沒機會跟母親告白了。

(中時 )