大里長小鄉長 屏東縣行政區調整該不容緩

2018年05月15日 19:28 中時 潘建志

行政院計畫討論《行政區劃法》草案並送立法院審議，希望給予縣市法源，針對下轄的鄉鎮市區進行調整，解決長期來行政區劃不均的問題。屏東縣近年來人口不斷流失，現僅剩下82萬多人，卻下轄全國最多的行政區共33個鄉鎮市，調整刻不容緩。

東港鎮4月底人口數4萬7840人，最大的興東里1萬1049人，最小的頂中里卻只有454人，差距24倍多，鎮公所因此提出行政區域里鄰調整案，經代表會審查通過將報屏東縣政府核定，其中興東里將拆為內關帝、新街、東光、東新4個里，頂中則和頂新、東和里合併為頂中里。

會造成行政區人口差距如此大，主要是市地重畫人口從舊市區大量遷入重畫區，行政區又無法適時調整的結果。這個狀況在台灣各大小都市都可見到，像屏東市崇蘭里4月底人口數1萬4418人、潭墘里1萬3670人、大連里1萬1097人，都是人口破萬的新興重畫區。

相較之下，許多偏鄉人口流失嚴重，人數還不如屏東市一個里。以崇蘭里為例，管轄人口數竟勝過縣內15個鄉，包括麟洛、新埤、南州、琉球、車城、滿州、枋山及8個原住民鄉，形成「大里長小鄉長」的有趣狀況。

顯見城鄉差距不只發生在台灣南北，身為偏鄉的屏東縣內也存在著城鄉差距。屏東縣人口僅82萬多人，卻下轄33個鄉鎮市；相較之下，桃園市人口近220萬人，下轄卻只有13個區。

如此行政區畫分不均，不但致使資源浪費、分配不公，也容易因「分贓式」的地方政治運作，造成民主素質低落，嚴重影響進步及競爭力。因此除了村里需要進行調整外，屏東縣內的鄉鎮市也需要整併。

(中時 )