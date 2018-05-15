Panasonic春季新品發表會 大電視準備再攻全台第一市占

2018年05月15日 19:27 中時 石欣蒨

Panasonic再推全新HEPA高密度濾網空氣清淨機，可消除空氣異味及強效過濾PM2.5達99.97％，F-VXP70W，1萬9900元。（Panasonic提供）

Panasonic全新ES-LV9C電鬍刀，獨家新密著5枚刃，結合全曲面5D浮動刀頭，1萬6888元。（Panasonic提供）

延續去年4K大電視的熱賣潮，Panasonic在昨（15日）的2018春季新品發表會上，推出全新的OLED及4K大電視，另外還有節能有效的空氣清淨機種、獨家技術的電鬍刀等新品，台松電器販賣總經理許國士表示，去年年度就賣上13萬台電視，「今年55吋以上的電視將成趨勢，預計可銷出達15萬台的目標，達全台市占第一的35%。」

Panasonic在發表會上宣布，今年共推出22款電視新品，而且更提升進口機種的數量，當中7款都是從日本進口，而其獨家的6原色顯像技術及HCX晶片，能將畫面中的色彩提升呈現，搭配Cinema Surround Pro劇場環繞專業音效，讓消費者在家中也能享受高品質的畫面及音效，全新台製機種將於本月起陸續上市，而日本進口機種則搶世足賽熱潮，將於6到8月中上市。

除此以外，品牌也推出了創新的ES-LV9C電鬍刀，擁有新密著5枚刃，結合全曲面5D浮動刀頭，更貼合各種臉型的設計，讓不同使用者都能體驗最「貼身」的刮鬍感受；而面對空汙這全球性的話題，品牌再推全新HEPA高密度濾網空氣清淨機，不僅可消除空氣異味及過濾PM2.5達99.97%，更有PM2.5顯示燈，讓用戶可隨時掌握家中空氣狀況。

(中時 )