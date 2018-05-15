跟喬許布洛林打鬥 萊恩雷諾斯最愛這種肉搏

萊恩雷諾斯對新作的炫目動作很滿意。（福斯提供）

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喬許布洛林因老婆而接演電影。（福斯提供）

《死侍2》即將上映，在第一集時，死侍要對抗很多敵人，身上背著兩把長刀及攜帶著短槍，華麗的武打動作多少帶有著東方武術的色彩。在新作中，也因為導演擅長於武打動作片拍法，讓死侍將有更多厲害的近身搏鬥，及神乎其技的刀法，男主角萊恩雷諾斯說：「這次有更多刀劍和近身打鬥、要害攻擊，譬如頸動脈大噴發，真正驚險的戰鬥。」談到新作的炫目動作戲碼，他更是喜歡：「特別是機堡和死侍的打鬥，非常激烈而且距離很近。」

編劇兼執行製作雷特瑞斯說：「在這集電影中，萊恩雷諾斯取笑自己，嘲諷編劇，取笑福斯。他還嘲笑了跟續集有關的所有事情，因為我們願意開自己玩笑，所以讓我們取笑其他人的部分變得比較和緩。」 電影中埋了許多笑梗，可說是絕無冷場。電影

新角色「機堡」由喬許布洛林演出，但其實找人過程中並非順利，真的讓他願意在百忙中擠出時間，接下這個角色的關鍵在於布洛淋的老婆，「我非常喜歡這部電影，但我要怎麼融入？而且我對角色並不瞭解。」布洛林回想當初，「所以我太太就說別抱怨了，去讀劇本，看就對了！於是就這樣，我用手機讀了兩個小時劇本，然後我打給劇組說我要加入！」

為了變身成戰鬥機器機堡，布洛林勤奮地鍛鍊了好幾個月，並且在飲食控制上也非常嚴格。他非常驕傲地表示從影以來沒做過這樣的鍛鍊，這是他「一生中身材最棒」的時候。 電影15日在台上映。

(中時 )

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