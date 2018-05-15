外食族上班族的懶人餐桌：要健康 肚子餓時絕對不能吃這些

2018年05月15日 19:41 中時電子報 綜合報導

現代人上班忙碌，根本沒有時間好好吃飯，三餐經常囫圇吞棗的亂吃。就連下午時段補充精力的點心，都用糖果餅乾簡單帶過。日籍營養師松村和夏在《外食族、上班族的懶人健康餐桌》一書中指出，肚子餓時以糖果餅乾充飢，偶然為之並沒有關係，但長此以往一定會傷害到自己的健康。對於如何「選對點心，吃出健康」，營養師首推的解決方案是——穀物棒。

加班的晚餐，可以選擇碳水化合物等飽腹感強的食物，等到下班回家後，再喝些熱湯加上少量的魚、肉類就好了。(新自然主義提供)

一般對穀物棒都有一個刻板印象，認為它是早餐吃的餐點。當你工作到一半感覺肚子餓，無法集中精神時，與其拿出糖果餅乾，不如換成穀物棒或三角飯糰。同樣是穀物棒，應該選擇高膳食纖維的大豆營養棒（SOYJOY）、烘烤酥脆穀（Granola）、全麩穀（all bran），盡量不要選具有糖霜塗層的穀物棒。

穀物棒當然不足以提供人體所需的全部營養，一日三餐規律確實才是攝取營養的王道。不過，若是正餐之外的點心，穀物棒可是強過糖果餅乾。

穀物棒跟甜食不一樣的地方在於，它不會讓空腹時的血糖值急遽上升。

還有，咀嚼穀物棒時，細嚼慢嚥能刺激飽腹神經中樞，讓人較早出現飽腹感而停止進食。光只是利用穀物棒代替巧克力，就有助於控制體重。

如果辦公室允許享用點心的話，咬下去酥酥脆脆、會發出卡滋卡滋聲的穀物棒會是首選。條狀的大豆營養棒和全麩穀棒適合攜帶，做為外出饑餓時的補充。

還有，加班到很晚的時候總會感覺餓，這時請不要隨便吃些餅乾壓壓肚子，應該準備三角飯糰來止飢。加班當日的晚餐，先吃半飽，可以選擇碳水化合物等飽腹感強的食物，等到下班回家後，再喝些熱湯加上少量的魚、肉類就好了。睡前飲食會造成肥胖，因此，加班時不要吃餅乾等高熱量的食物，請改吃三角飯糰，退而求其次則選用三明治。順便一提，包了豆沙、奶油、果醬等內餡的糕點不是麵包，而是甜點的一種。

(中時電子報)