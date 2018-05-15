北市遏止違建 住宅有這些都算違法

2018年05月15日 19:43 中時 吳堂靖

雨遮、柵欄、鐵窗，這些通通算違建！台北市規定自2015年9月1日起領到使用執照的新建築，屋主辦理房屋所有權第一次登記或移轉登記時，須檢附「建築物無違章建築證明」，北市建管處表示，截至4月底，已完成勘查 10336 戶，其中96戶不合規定，已要求改善。

台北市自新違建政策上路迄今，新建建築物登記產權計有15794戶，包含有檢附與無違建證明2類，目前建管處已完成勘查 10336 戶，其中96戶不合規定，經由勸導皆已自行拆除完畢。

台北市建管處副總工程司洪德豪指出，只要查到新房屋違建情形，即會限期屋主於一個月內拆除，若逾期未改善，將強制拆除，目前違建多是加裝雨遮、鐵窗、柵欄等輕微情形，多數民眾經勸導後皆已拆除。

洪德豪表示，凡是2015年9月1日後完工的新建築，只要辦理第一次產權登記或移轉，皆須檢具開業建築師簽證「無違章建築證明」，若未檢附者則由地政單位通報建管處依法全數勘查。

洪德豪指出，開具證明的建築師，無須與當初建造的建築師同一人，另有補助建築師每戶3000元的簽證費，證明效期以3月為限。

另外，針對先前有檢附證明的住戶，之後仍會依地政機關資料不定時抽查10％，目前拿到證照後偷改裝的情形有42件，若民眾拒絕配合，可依行政執行法，處以怠金5千以上30萬以下，按次處罰。

(中時 )