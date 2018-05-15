新南向工程簽約金已達93.5億 吳澤成：今年力拚300億

2018年05月15日 19:42 工商 張語羚

107年新南向工程簽約金截至昨（14）日，已達成93.5億元新台幣，工程會主委吳澤成今說，今年底前有望一舉拼到300億元新台幣。

工程會依據新南向公共工程潛力領域計畫，協助我國工程業者爭取新南向基礎建設商機，達到暢通人流、金流及資訊流，並透過工程產業全球化平台會議，協助解決進軍海外所遭遇之困難問題。

工程會表示，東南亞國家基礎建設需求殷切，商機龐大，近年來協助我工程業者爭取新南向商機，成果豐碩。由各相關部會籌組電廠（經濟部）、石化（經濟部）、智慧型交通運輸ETC（交通部）、都會捷運（交通部）及環保工程（環保署）共5大輸出團隊。

106年度於新南向區域已取得約新臺幣252億元之佳績，高於104、105年度得標之156億元、239億元，達成得標金額至少新臺幣200億元之年度績效指標。目前臺北捷運公司與新加坡地鐵公司合作，已於5月初至我國辦理捷運系統培訓，且已有國內業者刻正爭取菲律賓電廠建案。另將協助經濟部、外交部推動政府開發協助（ODA），針對新南向國家及邦交國之公共工程，協助工程業者拓展海外市場，並取得工程實績。

工程會進一步表示，營建工程具有明顯的地域特性，即便我國廠商具有優良技術，仍不易打入當地市場，因此，工程產業長期深耕目標市場為獲取海外標案不二法門。

為提高工程業者赴海外意願，工程會自104年度開始辦理補助拓點計畫，歷經3年的推動，已取得階段性的成果，經統計106年已於新南向區域新設4個據點，並取得16件海外工程標案，總得標金額約為新臺幣98.5億元，107年度已召開拓點補助計畫審查會議，通過10個拓點補助計畫，預計新南向區域海外得標金額約新臺幣91億元，海外設點數計2處。

另外，為讓參與拓點補助計畫之工程業者，分享海外輸出及取得標案成效與經驗，並提供新進業者當地國之注意事項，已規劃於107年度上半年辦理拓點業者成果發表交流會，期達到經驗擴散與示範效果，協助我國廠商在海外順利扎根。

工程會最後表示，將持續藉由加強人才培訓、善用金融工具及強化商情蒐集三策略，協助國內工程業者爭取新南向區域基礎建設。

(工商 )