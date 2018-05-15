嘉義市表揚模範公務員 美女護理師獲獎

2018年05月15日 19:45 中時 呂妍庭

民族國小護理師林沛錤獲頒模範公務員，外形亮眼的她被網友喻為美女護理師。（取自林沛錤臉書）

嘉義市長涂醒哲（左）15日親自表揚工務處技士陳鴻翔（右）。（呂妍庭翻攝）

為激勵士氣，嘉義市政府15日舉辦模範公務人員表揚，市長涂醒哲親自頒獎給3位模範公務人員，民族國小護理師林沛錤、工務處技士陳鴻翔和智慧科技處科長林延聰，其中被稱為「美女校護」的林沛錤去年6月曾冒著大雨救護車禍受傷民眾，充分展現專業與熱心，許多網友在臉書盛讚她是「最有愛心的美女護理師」，更因此獲得107年護理師護士公會全國聯合會頒發最高榮譽「護理之光」獎項。

民族國小校長查顯良表示，林沛錤擔任公職護理師10年，歷經公立醫院、消防局119勤務中心及衛生所服務，進入學校後，先在北興國中服務，接著到民族國小任職，一直期許自己成為孩子們眼中愛心、耐心的「護士阿姨」，為讓孩子親近健康中心，林沛錤以「HELLO KITTY」為主題，巧思布置打造溫馨可愛的「HELLO KITTY健康中心」，讓孩子不再害怕到健康中心。

另外，林沛錤長期培訓潔牙隊員，推廣貝氏刷牙法，指導潔牙隊員參加潔牙競賽，甚至訓練潔牙隊，希望藉由潔牙比賽的訓練，協助孩子養成潔牙好習慣。林沛錤也配合市府學生健康檢查政策，希望孩子從小就能遠離疾病威脅，除落實各項健康檢查工作，也特別對不合格的學童家長進行衛教，鼓勵家長帶孩子進行複檢及診治，曾有健檢結果異常的學生，因她密集追蹤，積極建議家長帶孩子去醫院複檢，才查出孩子患有先天性心臟病，讓家長因此對校方的細心感謝不已。

查顯良說，林沛錤處理學生傷病時，總是在第一時間給孩子們最迅速的醫療處理，讓家長對學校健康中心滿意度極高，代表她是愛來照顧孩子，用一百分的要求推動健康業務，獲得模範公務員是實至名歸。

同樣獲表揚的還有工務處技士陳鴻翔，市府指出，陳鴻翔接任「嘉義市擴大換裝LED 路燈暨維護案」，從2016年開工至2017年10月27日，敦促廠商完成全市2萬7734盞傳統燈具汰換為LED燈具，換裝後道路亮度提升3倍，且省下7成電費，每年節省電費約2千700餘元，扣除支付廠商分年攤還的安裝費用每年1千500萬元後，10年為市府省下1億2000萬元。

嘉義市是地方縣市政府中率先成立智慧科技處的公部門，智科處科長林延聰被視為重要執行者之一，因他這幾天喜迎麟兒，又獲頒模範公務人員，雙喜臨門，今請假由智慧科技處副處長黃世賢代表領獎。

市府說，林延聰自2015年至2017年期間建置全市免費iTaiwan-WiFi熱點，涵蓋政府機關、公共場所、文化商圈、市區公園及景點，促成嘉義市熱點密度成全國第2，2016年WiFi使用人次達144萬4683人次，使用人數達100萬4533人，提供市民便利的上網環境外，也持續推動民眾上網計畫，縮短數位落差，2017年提出創新性公民參與式課程、3D列印、智慧機器人及科技公務類課程，讓城市更smart，種種表現獲得市府肯定。

(中時 )