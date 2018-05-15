「月宮365」結束 陸生存實驗艙創最長世界紀錄

2018年05月15日 20:26 旺報 李鋅銅

今天上午，北京航空航天大學校園內，神祕的「月宮一號」艙門再次打開，當4名志願者拿著親手種植的大豆、小麥、胡蘿蔔、番茄和草莓，微笑著現身，4位院士共同為他們開門，大廳裡響起如雷掌聲。從去年5月展開370天的「月宮365」實驗正式結束，也創下世界上時間最長、閉合度最高的密閉生存實驗紀錄。

月宮365實驗首席科學家劉紅教授表示，月宮365實驗在世界上首次建立了系統長期穩定運行的生物調控技術，是重要理論和實踐意義的一大步。下一步將在實驗結果的基礎上，研製太空站、月球或火星探測器搭載的小型生物再生生命保障系統實驗裝置，進一步應用在未來的太空科技。

月宮365實驗2017年5月10日開始，至2018年5月15日出艙，歷時370天。實驗志願者共有8名，分兩組，設置三班。第一組值第一班，持續時間60天；第二組值第二班，持續時間200天；第一組再值第三班，持續時間由預先的105天延長至110天。

第一組志願者為劉慧（艦長）、劉佃磊、胡靜斐、高寒4人，第二組志願者為劉光輝（艦長）、伊志豪、褚正佩、王偉4人。此次出艙為第一組4名志願者，他們先後在月宮駐留170天。本次出艙時間比原來延遲5天，是「故意」類比的突發狀況，艙內志願者事先並不知情，目的在觀察志願者心理狀態。

為迎接4名年輕人，北航請出4位重量級科學家，神舟號飛船總設計師戚發軔、中國工程院院士王浚、中國工程院院士趙沁平和中國科學院院士房建成共同為他們開啟艙門。

月宮365實驗歷時370天，是世界上時間最長、閉合度最高的生物再生生命保障系統實驗，主要任務是研究一個生物系統如何實現為不同代謝水平的乘員組提供生命保障，並保持系統穩定。志願者代表劉慧表示，通過實驗大家收穫了第一手科研資料和經驗、特殊的情誼和豐富的生活技能，接下來還要將實驗資料形成研究成果，為實驗畫上圓滿句點。

(旺報 )