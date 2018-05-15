宇舶表新品登台 林牧潔、陳信安搶先戴

2018年05月15日 19:48 中時 陶福媛

前籃球明星陳信安配戴BIG BANG MP-11 3D碳纖維表，重量只有90公克。（HUBLOT 提供）

宇舶表BIG BANG藍寶石陀飛輪鑽表，588萬6000元。。（HUBLOT 提供）

宇舶表Big Bang Unico 45皇金藍腕表，124萬元。（HUBLOT提供）

外型酷眩的宇舶表BIG BANG MP-11藍寶石水晶腕表，323萬8000元。（HUBLOT提供）

才剛在瑞士BASEL表展曝光的宇舶表（HUBLOT）新品登台，首站VIP鑑賞會選在「中美鐘錶」南店店登場。紅豆食府少奶奶林牧潔配戴「老公肯定會羨慕」的陀飛輪鑽表，難掩得意；前籃球明星陳信安則配戴只有90公克的超輕量BIG BANG MP-11 3D碳纖維表，從事各項運動都不成問題。

今天正巧是林牧潔的生日，被問及想要什麼生日禮物時，林牧潔刻意端詳手腕配戴要價近600萬元的宇舶表BIG BANG藍寶石陀飛輪鑽表，意圖十分明顯。不過她笑說，她過生日一向很低調，通常就是全家一起聚餐吃個飯，「家人身體健康，就是最好的生日禮物了。」

林牧潔笑說，老公蔡篤清也愛收藏腕表，但迄今還沒有陀飛輪腕，「他若知道我配戴這麼厲害的陀飛輪表，肯定會羨慕我！」

陳信安從籃壇退休後，轉而在樸園集團擔任董事長秘書，這回出席宇舶表活動，坦承離開鎂光燈已久，不免有些小緊張。他配戴宇舶表BIG BANG MP-11 3D碳纖維表，重量只有90公克，完全感覺不到重量，從事各項體育活動都不會有負擔。

這只BIG BANG MP-11 3D碳纖維表將美軍研發的碳纖維科技首度運用在腕表上，特色是輕盈且堅固耐用，腕表搭載七個水平直列式的串聯發條，可以提供長達14日的動力儲存，由於直列發條就放置在表盤上，外型十分酷炫。

(中時 )