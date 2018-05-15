脫掉！脫掉！　越南：中國遊客不得穿印「九段線」T恤

2018年05月15日 19:50 中時電子報 盧伯華

日前一批中國遊客在越南中南部沿海城市芽莊的機場入境時，因身穿印有「南海九段線」（越南稱「牛舌線」）的T恤，被機場警察攔下要求脫下更換，並將T恤交由警方保管。這是繼2年前越南海關拒絕在印有九段線暗紋的中國護照上蓋章之後，越南再次以違反法律為由，要求中國遊客撤除任何有關南海九段線的標示。

據越南多家媒體報導，這批中國遊客乘坐由西安飛往越南芽莊的航班，計劃在當地旅遊5天。本周日(5月13日)晚間抵達越南慶和省的金蘭國際機場時，在機場大廳脫掉外套，被機場警察發現身上的T恤背後印有「南海九段線」圖樣。

位名為阮春迪（音，Nguyễn Xuan Diễm）的警察局長稱，「安檢時並沒有發現，當他們從機場大廳出來脫掉外套時，印有『九段線』的T恤就露了出來。」機場警察也同時發現，約有14人身穿同樣圖案的衣服，與旅行社溝通後，要求他們全部更換上衣，並將印有「九段線」的T恤交由越南警方保管。

越南媒體引述警方的話稱，警方已聯繫接待中國團客的公司，要求中國遊客更換衣服並與慶和省警方協調解決問題。接待中國團客的工作人員介紹，這批中國遊客來自西安，共約40人，包機到越南旅遊。

中國遊客表示，在搭乘飛機前往越南之前，一起購買了同一款式的T恤，不清楚T恤有什麼問題。

慶和省外事方面負責人楊慶南（音，Dương Khanh Nam）聲稱，「這一行為是不可接受的」。

2016年7月越南當局就曾拿印有中國南海「九段線」的中國護照大作文章。邊檢人員當時以「九段線違法」為由拒絕在印有南海「九段線」暗紋的中國護照上蓋章，越南當局會給中國護照持有者單獨開一張落地簽證，從而顯示越南不以任何形式承認「九段線」的立場。

關於「九段線」問題，中國外交部已多次明確強調，中國在南海的海洋權益是歷史形成的，並受到國際法的保護。中國高度重視同東盟國家共同維護南海的和平穩定，製造話題、渲染緊張無助於維護東南亞地區的和平穩定。

(中時電子報)