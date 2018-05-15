唐美雲持破扇、穿破衣演濟公！被封「女超人大師」

2018年05月15日 20:05 中時 林淑娟

唐美雲飾演「道濟禪師」。（唐美雲提供）

蘇晏霈和吳定謙客串演出一對夫妻。（唐美雲提供）

傅子純也客串。（唐美雲提供）

《幸福來了》一家戲裡戲外感情好。（民視）

國寶級歌仔戲演員唐美雲最近除了忙拍民視八點檔《幸福來了》，她日前為大愛台拍攝的電視劇《高僧傳－道濟禪師》也從7日播出。她把一天當兩天用、馬不停蹄工作，被封「女超人大師」！這次唐美雲手持破扇，身穿破衣，詮釋大家耳熟能詳、佛教歷史上最具傳奇色彩的僧人「道濟禪師」， 被世人稱為「濟公」或「濟癲」的模樣令觀眾驚喜，與她在八點檔中傳統好媽媽形象完全不一樣。

唐美雲特別邀請民視當家花旦蘇晏霈，以及劇場王子吳定謙搭檔演出《高僧傳－道濟禪師》，唐美雲表示，第一場戲要有一對夫妻，很直覺就想到蘇晏霈與吳定謙，於是邀請他們來客串，結果兩人都問了相同的問題：「有要唱歌嗎？」唐美雲說：「你要唱，我可以幫你加歌。」兩人異口同聲急回：「不不不，是有唱歌我們就不去。」唐美雲笑說，這真的是很多演員想來軋一角時都會先問的問題。

首次演出古裝的吳定謙，緊張神情全寫在臉上，蘇晏霈已經第二次挑戰歌仔戲，但依舊很謹慎，直說好緊張，劇本也不離手，猛背台詞，蘇晏霈說，「歌仔戲跟一般台語劇不一樣，每一句講出來的發音，都要和歌仔戲學員和老師確認過才行」。至於和吳定謙合作，兩人很有默契都笑說唱歌仔戲是他們的罩門，還得再多練練才能上陣。唐美雲則表示，「下次就準備一首歌，她唱兩句，他唱兩句」，也笑說兩位真是太絕配。

唐美雲自己飾演高難度的「道濟禪師」，她表示，在閱讀劇本及演繹過程中最困難的部分，是掌握「道濟禪師」個性的變化，從小時候的活潑好動到最後成為得道高僧，個性是漸進式的改變，這也是大家所不知道的「道濟禪師」。唐美雲也從這個故事中，深刻體會了「天下無難事、只怕有心人」與「有願就有力」的精神。

(中時 )