凱薩獎男星不愛科技產品 玩交友軟體桃花大開

2018年05月15日 20:04 中時 潘鈺楨

《享宴Hold不住》由《逆轉人生》導演奧力佛那卡契執導。（海鵬提供）

凱薩獎男星尚保羅盧弗（Jean-Paul Rouve）最近在法國賣座7億新片《享宴Hold不住》（C’est la Vie!），飾演一位過氣婚禮攝影師，最痛恨別人在他攝影時，拿出iphone手機在旁拍照，讓他的專業有被藐視的感覺，道出許多攝影師的心聲。有趣的是，尚保羅盧弗片中雖對科技產品存有中年危機感，卻也因為玩iphone交友軟體桃花大開，使整場婚宴完全走鐘，讓人笑到捧腹。

該片是尚保羅盧弗與《逆轉人生》導演奧力佛那卡契（Olivier Nakache）及艾力克多倫達諾（Éric Toledano）三度合作的票房力作，三人使出渾身解數搞笑、歡樂狂賺7億台幣票房、榮登法國去年秋冬賣座冠軍，更橫掃法國凱薩獎10項大獎提名。

《享宴Hold不住》是六度搭檔合作的導演奧力佛那卡契及艾力克多倫達諾，繼《逆轉人生》又一叫好叫座電影。劇情藉一場狀況百出的婚宴，描繪出驚喜、意外不斷的人生百態。尚保羅盧弗片中飾演過氣攝影師，他自認攝影技術一流，只要身旁有賓客拿起iPhone拍照，就會當場失控暴跳，草草拍完就閃人，天兵行徑令人又氣又好笑。曾獲凱薩獎肯定的尚保羅盧弗，其實較少演出喜劇，曾演出《玫瑰人生》、《未婚妻的漫長等待》等片，直到與《逆轉人生》導演合作後，才開始發現自己冷面笑匠的特質，未料越演越來勁、迄今已合作過三部喜劇。

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這部幽默喜劇電影《享宴Hold不住》，劇情描述一名資深婚宴顧問麥斯（尚皮爾巴克希 Jean-Pierre Bacri 飾）正想退休時，突然接到一場世紀婚宴，原本想將之變成生涯代表作，卻不料遇到一群天兵，導致狀況百出。其中以天兵攝影師蓋伊（尚保羅盧弗 飾）最為誇張，不僅工作隨心所欲，還會偷吃賓客餐點，離譜行徑卻完全戳中觀眾笑穴，助該片在法國狂吸300萬觀影人次，更一舉蟬聯三週票房總冠軍。有趣的是，尚保羅盧弗片中不僅搞笑，他的遭遇也反映了現今社會專業式微的普世現象，尤其拜科技之賜、常使業餘凌駕專業，讓人在捧腹之餘、也看得心有戚戚焉。電影18日在台上映。

(中時 )