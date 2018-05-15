首度朝聖坎城影展 李鴻其想「整天躲戲院」

2018年05月15日 20:12 中時 潘鈺楨

湯唯在片中飾演神秘女人。（甲上提供）

由畢贛自編自導，湯唯、黃覺、張艾嘉、李鴻其、陳永忠等人領銜主演的電影《地球最後的夜晚》，入圍2018年坎城國際電影節「一種注目」單元。影片將於法國坎城當地時間5月15日舉行全球首映，來自台灣的金馬獎最佳新演員李鴻其14日隨劇組抵達，首次來到坎城，李鴻其被這超級盛會震撼到直呼：「我想整天躲在戲院裡，看遍所有電影。」

《地球最後的夜晚》集合兩岸三地演技派演員，包括湯唯、黃覺、張艾嘉、李鴻其、陳永忠等人。以《醉生夢死》獲得第52屆金馬獎最佳新演員及台北電影獎最佳男主角的台灣新生代演員李鴻其，此次也參與演出，他透露將飾演「記憶中的那個人」，所以和幾位演員都有對手戲。

拍攝過程中，因為和畢贛導演年齡相近，兩人比較像同班同學在一起創作，上戲前大家會先吃飯聊一些動畫一些生活，然後再聊聊這場戲要怎麼去拍，讓他可以更進入這個角色。李鴻其說：「畢贛導演的電影沒有固定的故事線，所以這次和別的電影的表演方式很不同，感覺像在表演特技。因為我要飾演主角『記憶中的那個人』，很碎裂很抽象，但每次出現又要達到某種效果，是一次很不同的經驗！」

他這次跟著《地球最後的夜晚》劇組來到坎城，除了興奮，也表示初次抵達坎城，被影展的規模及熱情震撼，「之前都是聽到坎城影展，但真的來到這裡看到街道上的招牌，所有人都對電影那麼熱情，這次能帶自己的作品來坎城真的很開心，我也很享受和所有愛電影的朋友一起看電影！」

作為導演畢贛的第二部長片，《地球最後的夜晚》有著比《路邊野餐》更為新穎、大膽的突破，影片不僅延續了《路邊野餐》表現時空的手法，而且進一步將記憶敘事與魔幻敘事加以對比，表現出多樣化藝術電影的不同質感。故事描述羅紘武（黃覺飾）被纏繞在夢魘中，「神秘女人」萬綺雯（湯唯飾）則長髮掩面坐在床邊。她似乎面向羅紘武，但背後的手槍暗示了曾經發生且將要發生的陰謀與情感相交的故事。對羅紘武來說，萬綺雯這個名字就像投入水中的一顆石子，激起他心中漣漪般的往事回憶。過去，現實，夢境，隨波流轉，融於無形。電影將於2018年年底上映。

(中時 )