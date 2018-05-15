陳冲負數票公投 中選會首案確定駁回

2018年05月15日 20:26 中時 張理國

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議12項全國性公民投票提案，其中前行政院長陳冲負數票公投遭駁回，這是公投法修正後首件遭到駁回的公投案。

中選會說明，陳冲所提「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」全國性公民投票提案，經本會107年4月26日函請提案人之領銜人補正，提案人之領銜人回函經提委員會審議，認定不符合規定，決議予以駁回。

中選會在今天審議的12案中，另外黃士修所提廢止非核家園條款、國民黨副主委郝龍斌所以核食公投等9案遭中選會限期補正，立委曾銘宗、張麗善所提降低火力電廠占比、麥寮港改制成雲林國際商港2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。

中選會指出，9項公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正，包括：

一、黃士修先生所提「您是否同意：為避免『非核家園』政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？」

二、林忠山先生所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條『非核家園』相關條文應予廢止。」

三、林正道先生所提「家和萬事興。為改善選舉風氣，您是否同意應立法要求公職人員候選人，應互相讚歎優點，不得互相攻擊缺點，否則當選無效。」

四、黃柏霖先生所提「您是否同意，基於歷史史觀不應違反憲法所規範的國家立場，目前十二年國教的歷史課綱應予廢止。」

五、張亞中先生所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，《促進轉型正義條例》應予廢止。」

六、林正道先生所提「全民福利最優先。您是否同意縮減國防支出，用來養老育幼，全民教育免費，醫療免費。」

七、林正道先生所提「國家未來發展定位：熱愛台灣，不忘祖宗。台灣擁有最完整的五千年中華傳統文化資產，您是否同意台灣發展成為中華傳統文化的世界前瞻中心。」

八、郝龍斌先生所提「你是否同意政府開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」

九、盧秀燕女士所提「為改善空氣汙染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」。

中選會表示，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點之公投提案，包括：

一、曾銘宗先生所提「你是否同意建立重大政策—為改善空氣污染，減少由火力發電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，政府應將火力發電量占比，逐年減少直至火力發電量占比低於60%為止？」

二、張麗善女士所提「您是否同意麥寮港改制成雲林國際商港？雲林長期以農業發展為主軸，造成雲林產業結構不平衡，經濟發展停滯，盼藉由港口轉型，調整產業結構，結合彰投雲嘉作為營運腹地，帶動雲林農工商漁相關產業全面發展。」

(中時 )