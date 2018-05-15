倍賞美津子腿開開 睡遍全村男人

2018年05月15日 20:15 中時 潘鈺楨

緒形拳（上）與倍賞美津子合作多次。（双喜電影提供）

緒形拳（左）拍過多部今村昌平的電影。（双喜電影提供）

影史經典《楢山節考：4K修復版》，35年前拍攝大手筆斥資5億日圓打造片中村落，規格更勝《健忘村》！為捕捉四季變化，電影拍攝時間長達一整年。片中除極具爭議性的「棄老傳統」外，大膽赤裸的性愛場面比原著故事更多了人性的寫實！

導演今村昌平為力求場景的真實與自然四季的溫柔與無情，劇組在日本長野縣選一處深山裡的廢棄村莊搭建場景，耗時整整一年在此進行拍攝，此片在當年更是花費超越5億日圓的預算，以35年前來說，可說是相當大手筆！

曾說過「我將書寫蛆蟲，至死方休！」擅於從生死性愛等基本層面挖掘人性的今村昌平，總能深刻描繪出底層的小人物，在大時代下如何與生活搏鬥抑或妥協。他導演的《楢山節考：4K修復版》不單只講述因為貧窮和生存衍生出的「棄老傳統」，同時也運用許多鏡頭描述「性」，呈現人性中最赤裸的一面。片中一幕，年輕氣盛的年輕人在野地偷情，在山林裡如泰山般盪著樹藤享受魚水之歡的場景，演員們大膽的在大自然景致中實地拍攝，還原在原始粗糙文化下野味十足的的荒地性愛鏡頭。導演今村昌平表示：「我關心的是人的下半身及社會底層。」這正是他創作的核心。

電影中隱藏的另一嬌點，是曾演出日本人氣電視劇《半澤直樹》的倍賞美津子，在電影中為讓家族後代能夠免除噩運詛咒，倍賞美津子遵從亡夫遺願，和村裡所有男性睡一夜，貢獻自己的身體，以求神明庇佑。每晚可見她抬起玉腿，讓不同的男人拜見和服下的春光。在「一刀未剪版」預告中不但可見倍賞美津子年輕時的美貌，也保留了正片裡裸露兩點畫面。

而男主角辰平，則由日本影帝緒形拳所飾演。縱橫影壇半個世紀的緒形拳，在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎曾獲十餘次提名，並三次成功捧得影帝稱號，地位可比日本影壇馬龍白蘭度（Marlon Brando）。而緒形拳和倍賞美津子也多次在今村昌平導演的電影中合作，成為他電影生涯裡，合作最多的導演與女演員。電影18日在台上映。

(中時 )