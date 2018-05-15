劉冠廷帶狗跑5公里！狗狗們熱到「跳溪」

2018年05月15日 20:25 中時 林淑娟

許光漢、方語昕。（歐銻銻娛樂）

許光漢、方語昕到流浪動物之家與狗狗互動。（歐銻銻娛樂）

許光漢、方語昕。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》劇情邁入高潮，日前為了劇中一場回憶戲，飾演表兄弟的許光漢、劉冠廷，和特別客串的方語昕一同前往流浪動物之家拍攝。許光漢表示自己本來就非常喜歡動物，尤其是狗，當天又可以親自幫小狗洗澡，他說：「本來以為小狗會很難控制，但除了洗完澡甩了我們一身水之外，其餘時間牠們都好乖。」

在《1006的房客》飾演表兄弟的許光漢和劉冠廷，私下本來就是好朋友，只要聚在一起就會胡鬧開玩笑，拍攝時就像平時相處一樣自然，兩人雖都是第一次和方語昕合作，但三人年紀相仿，很快就熟絡起來，當天拍攝也進行得非常順利。初次來到流浪動物之家的他們，難掩興奮之情。

許光漢和劉冠廷剛好都有養狗經驗，許光漢表示，之前家裡有一隻米格魯，他常會故意把零食放在牠鼻子上，「我都會叫牠等，每一次都用同一招整牠」。劉冠廷小時候曾被狗追著跑，只能騎腳踏車拚命逃，他笑說：「小時候蠻怕狗的，但現在長大了，還是蠻喜歡狗的啦。」

劉冠廷也說，因為爸爸的關係，家中曾收養了非常多流浪狗，有次出去慢跑時狗狗們也跟著他跑了5公里，他笑說：「不知道牠們哪根筋不對，最後跑到太熱，還直接跳進溪裡降溫。」

許光漢在《1006的房客》裡暗戀方語昕，對於跟喜歡的女生一起到流浪動物之家當志工，他覺得是很有意義的活動，戲外的他也想參與更多志工活動，為社會貢獻愛心。劉冠廷之前在當兵時就參與許多公益演出，能有這樣的經驗感到很開心。

被問到理想中的約會形式，有著老靈魂的許光漢直說：「大概就是看電影、吃飯逛街，如果有車的話應該會帶她看夜景，我真的很老派耶。」而粉絲最關心的理想型，許光漢笑說：「只要是氣質好，重點是要聊得來啦，這個最重要。」

(中時 )