與張信哲合唱 佟麗婭太感動竟然...

張信哲（左起）、雷佳音、徐崢、蘇倫與佟麗婭出席記者會。（光線傳媒 x 潮水音樂提供）

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張信哲（左起）、徐崢、蘇倫、佟麗婭與雷佳音，化身「地產行業精英」。（光線傳媒 x 潮水音樂提供）
雷佳音（右）是張信哲的粉絲。（光線傳媒 x 潮水音樂提供）

徐崢監製，雷佳音、佟麗婭主演的奇幻喜劇愛情電影《超時空同居》，14日在北京舉行首映會發佈會。現場亮點是情歌王子張信哲驚喜現身，為電影獻唱主題曲〈初戀的地方〉。這首歌原唱是鄧麗君演繹，張信哲坦言翻唱鄧麗君的金曲是「不小的挑戰」！

他說：「鄧麗君小姐的地位無可替代，歌聲也無可替代，要在保有原作精髓的基礎上，唱出2018年新的精神，還要契合電影內容，真的很有難度。」張信哲現場清唱，唱哭了佟麗婭，原來51歲的張信哲是男女主角的偶像！33歲的佟麗婭不好意思地要求與張合唱〈有一點動心〉，但好不容易圓夢，卻又因為美夢成真太感動，哽住開不了口，最後是張信哲全程唱完。

34歲的男主角雷佳音則自曝，初中時組了一個組合名叫「King of the love」，中文團名是「愛情皇帝」，他在這個團體裡排行老四，又被叫「到處留情」，恰好正是張信哲第3張粵語專輯的名稱，笑說張信哲在確實在他青春時期佔有一席之地！

發布會上，眾主創化身「地產行業精英」，用推銷樓盤的方式推銷自己的電影。現場玩起了轉盤挑戰放送福利，徐崢與佟麗婭「你知道我想喝什麼嗎？呵護你」等情話引得觀眾大呼受不了。雷佳音，徐崢更是現場齊跳「喵喵舞」，雖然舞蹈動作很不熟練，但是賣力的模樣還是征服了現場所有觀眾。電影5月18日在大陸上映。

(中時 )

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