曾一拳撂倒殭屍的男人 馬東石《冠軍大叔》比腕力

馬東石以獨特的大叔魅力獲得亮眼票房，韓國上映已開出百萬觀影人次佳績。（華映提供）

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馬東石（左）展現20吋驚人肌肉臂。（華映提供）
馬東石（右）與帥哥經紀人權律（左）攜手挑戰腕力比賽冠軍。（華映提供）

韓國力量系演員馬東石，繼《屍速列車》中可以一拳揍飛喪屍的最強大叔，在新電影《冠軍大叔》中，再展現他的神奇Man power，秀出寬20吋的手臂肌肉，為了自己和家人再拼一次的腕力選手，劇情溫馨又熱血，在《復仇者聯盟3：無限之戰》超級英雄大軍壓境韓國電影市場下，依舊在韓國開出百萬觀影人次佳績。

電影以腕力比賽開始，但故事充滿馬東石與兩個可愛小朋友的互動，導演金容完說：「當初是想到如果馬東石和人比腕力，應該會非常精彩有趣，以此為出發點才拍攝了這部作品。而在寫劇本的時，想到若加入韓國在美國的領養兒及單親媽媽對抗社會偏見的人物故事，那劇本會更豐富更有意義。」

而馬東石也透露自己一直對腕力比賽的題材很有興趣：「我看過席維斯史特龍的電影《超越顛峰》，便有了想成為腕力電影主角的夢想。」所以《冠軍大叔》可說是馬東石的圓夢計畫，為了拍出最震撼的畫面，他更是強力增加自己臂肌，連整體身材也比拍《屍速列車》時壯上一倍，從電影的預告可以見他手臂肌肉壯碩過人。

另外片中小女孩形容強壯的馬東石其實很平凡，「只是長得醜而己」，完全切重他醜但可愛的特點。《冠軍大叔》6月15日在台上映。

(中時 )

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