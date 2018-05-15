大陸擬解禁日核食 謝長廷：早在1月就示警

2018年05月15日 20:51 中時 陳建瑜

（20：52更新）前立委林郁方今稱大陸總理李克強訪日期間，我駐日代表謝長廷回台。謝長廷今發聲明表示，返國一切依外交部正常處理。對於大陸擬解禁日本核災地區食品，他強調，他在一月時已在立法院示警，並在李訪日時公開指出純屬政治操作，呼籲台灣走自己的路，不要被中共拖著走。

謝長廷指出，他這次回台是依外交部正常程序辦理，除出席5月14日早上的台日關係協會理監事會外，也分別晉見蔡英文總統、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、外交部部長吳釗燮，分別就代表處目前工作、面臨問題以及未來重點，如實報告，了解決策方向。

謝長廷強調，李克強是5月8日訪日，5月10日離開東京到北海道，翌日返國。其行程及發言內容皆有掌握，與事先的了解並無出入，也隨時電傳外交部。

謝長廷說，外界分析李克強此次訪日，最可能影響我們的是大陸解禁日本食物的作為。因為此舉可能造成我們與大陸同進退的印象，甚至比大陸更反日的誤導。此點他早在一月時已經在立法院示警，並在李訪日時公開指出純屬政治操作，呼籲台灣走自己的路，不要被中共拖著走。

謝長廷還說，因清明假期未能回台，此次利用週末前往淡水祭拜祖先及父母靈位。至於慶生會是好友臨時發起，在晚上時段舉行，無涉公務。

(中時 )