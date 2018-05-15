明星陣容再添一名 大師坂本龍一確定加入《亡命之途》

《坂本龍一：終章》劇照。

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《坂本龍一：終章》劇照。

台、日合資的電影《亡命之途》（Paradise Next）才剛在坎城宣布將由日本巨星妻夫木聰和豐川悅司來台拍攝的消息，日本音樂大師坂本龍一也於官方推特發文，轉貼電影業界的權威媒體Variety對這部新片的報導，表示自己身為這件國際合作企劃的一份子感到驕傲。

據悉，新片《亡命之途》的主題曲將會由坂本龍一本人親自製作，並主導本片其餘配樂的設計與規劃。這位以亞洲人身份榮獲奧斯卡最佳電影配樂、金球獎、葛萊美獎等國際級大獎的日本音樂大師，在世界各地都有眾多粉絲，包括曾邀請他合作電影《神鬼獵人》（The Revenant）配樂的坎城、奧斯卡最佳導演得主阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu），也自稱是他的鐵粉。

兩位大明星妻夫木聰和豐川悅司即將於六月下旬來台拍片，被稱為「日本新音樂教父」的坂本龍一紀錄電影《坂本龍一：終章》（Ryuichi Sakamoto: CODA）也緊接著於七月份在台灣上映，許多樂迷早已獲知這項消息，引頸期盼。看來這股來自日本的明星風暴勢必會在今年夏天席捲全台。

《亡命之途》由想映電影製作，《坂本龍一：終章》將由佳映娛樂發行。

(中時 )

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