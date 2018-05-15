2個月冷氣沒關過電費才1636 原因找到了

2018年05月15日 20:38 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

氣溫節節升高，光是吹電風扇已經無法消解你的暑意，忍不住開始吹冷氣了嗎？最近有民眾在臉書社團貼出家中的電費帳單，自稱家中兩台冷氣從3月開始天天24小時放送，兩個月下來，連同分攤的公共電費，只要1636元，讓許多人看了直呼不可思議！而關鍵可能就在於他使用的是「變頻冷氣」。

有民眾表示，家中兩台冷氣連續兩個月吹整天，電費只要1636元。圖片來源：擷取自臉書社團「爆廢公社」

這位民眾補充說道，家裡2個人和17隻貓住在24坪的房子，使用1.7噸的冷暖空調，兩台冷氣分別裝了一年和半年，溫度都設定在25度，而且沒有吹電風扇；之所以全天都開著冷氣，主要是擔心貓咪中暑，「住院一次要8000元左右。」

雖然許多人看了都覺得難以置信，但也有人認為變頻冷氣真的很省電，只是比較貴，維修費用也較高，「想省電費，就牙一咬買台貴桑桑的變頻冷氣吧。」

進入夏季後，住宅最耗能的莫過於空調用電，約佔住宅用電的41％，想省電的話，專家大多建議使用變頻式冷氣。省電達人邱繼哲曾在《康健》的訪問中表示，變頻冷氣產生的省能效果最大，約可省能15～20％，每晚可省下4度電，如果做好居家隔熱，還可多省1度電，一個月可省下300元。

《多做這幾項 省電又涼快》

冷氣溫度每提高1度C，一天可省下0.4度電。 -每隔2～3週清洗濾網。 -使用冷氣機時，應防止 陽光直射屋內，避免使用發熱電器，隨時關緊門窗。 -溫度設在26～27度，也可以用電風扇將冷氣均勻吹散，增加空間涼爽度。

冷氣也可以開啟「除溼模式」，不僅身體會感覺涼爽，還能相對省電。因為居家生活最舒適的相對濕度是45～55％，當人處於濕度小的環境時，較有利於體表散熱，就會感覺到涼意。

而且，在除濕模式下，空氣相對濕度比純使用冷氣時的濕度低，因此體感溫度會比實際室溫低，冷氣就也不需要調到那麼低的溫度，相對也省電。這種差異性在越潮濕的季節（譬如梅雨季）也會越明顯。

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(中時電子報)