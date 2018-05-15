錯估「棄丁保柯」效應！ 柯P與綠營決裂關鍵曝光

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報

民進黨明(16) 日將揭曉台北市長是否自提人選，由於柯文哲日前為「兩岸一家親」道歉引發社會譁然，民調也受到影響，甚至支持度還出現逆轉，被國民黨北市長參選人丁守中超越。如今事態發生至此，與市府顧問蔡壁如所代表的派系勢力抬頭，脫不了關係。

以副市長陳景峻為首的「友綠派」，以及蔡壁如所代表的「友藍派」，影響柯文哲的每一步連任之路。為了挽救與綠營的關係，陳景峻上周安排柯文哲前深綠往電台專訪，因此爆發為「兩岸一家親」道歉的風波，當晚，友藍派力主發聲明澄清，直接惹怒藍綠兩陣營。

有市府團隊成員透露，友藍派堅信，很多淺藍選民是柯粉，並認為丁守中被提名後毫無聲息，在藍營不團結的情況下，柯文哲認為能輕鬆面對丁守中。友藍派還主張，北市長年底選情，藍營一定會發生「棄丁保柯」效應。近來柯的施政、言行都向藍營靠攏，都是受到友藍派的影響，他們推算，民進黨將在後期推出強棒賴清德參選，屆時藍營選民為了確保綠營不會當選，只能「棄丁保柯」。

友綠派對於蔡碧如等人的主張嗤之以鼻，這些在綠營基層打過選戰的好手認為，越到後面各自馬就會歸隊，其實已能預期年底選戰結果。因此，柯文哲若想穩穩打贏選戰，只能與綠營合作，如今卻被「兩岸一家親」道歉的反覆態度給打亂。

據《上報》報導，柯文哲似乎也已經發現事態嚴重，面對各家民調結果開始憂心，卻不知道該如何挽救與綠營的間隙。據悉，柯文哲曾向幕僚透露，對於他與綠營關係決裂，最難過的是總統蔡英文，但他總不想被當成「民進黨的細漢」，讓他不時砲打中央或是諷刺民進黨，最終使得綠營基層反感，堅持要黨中央自提人選。

(中時電子報)

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