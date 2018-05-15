超強德軍不再！經費缺連戰機、潛艦都沒錢修

2架德國颱風戰機正在進行展示表演。(圖/Wiki Media)

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中時電子報

過去德國軍人在二戰中具有相當強的地位，當時德國並不富裕，軍隊實力卻很強大。先不論納粹的種族歧視和屠殺，單就軍隊而言，以當時有限資源的情況下，德軍的素質受到很多稱讚。然而，時間經過了數十年以後，這種優質的情況卻不再，德軍陷入了長達幾十年來軍費不足的窘境，資金受困的程度甚至比外界想像還要嚴重。

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德國不但無法繼續購買新機，甚至就連要補強老舊機種的經費支出都有困難，原因在於該國的軍費實在削減太多，積久成疾、病入膏肓。簡單來說，現在德國潛艦受損和戰機零件的購買都成問題，整體戰力非常薄弱。過去令人稱羨的強軍，如今風光不再。

根據《防務新聞》(Defense News)和《彭博》(Bloomberg)報導，儘管德國總理梅克爾(Angela Merkel)日前承諾說，有鑒於稅收增加，政府打算提高國防軍事的費用。但是過去美國總統川普曾向梅克爾要求支付北約的防務費用，因此要求德國必須將軍費比例提高至2%GDP。但是目前德國軍費支出只佔了GDP 1.2%而已，現在就算梅克爾承諾將國防支出提高，還是無法達到川普要求的天文數字。顯示，德軍如今真的缺錢缺很大。

事實上，自從冷戰結束以後，近年來的金融危機已經造成德國幾十年來都呈現軍費不足的狀態，不但無法再購買新的坦克、飛機。德國議會官員也在今年初的報告中指出，德國軍備已經達到有史以來最低水平，既沒有足夠彈藥、飛彈，也無法解決受損潛艦和戰機缺少零件的問題，我們現在急需大量的資金來挽救頹勢。

德國國防部長賴恩(Ursula von der Leyen)則向《德國之聲》(Deutsche Welle)説，目前希望2019年能將國防預算提高至1.3%，直到2025年再提高至1.5%。希望屆時能夠解決缺錢缺到連戰機、潛艦都無法執勤的情況。

(中時電子報)

文章來源：German revenue boom raises chance of defense budget hike

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