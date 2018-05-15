美軍又爆醜聞 日本警方指控1名美國水兵運毒

美國海軍雷根號的一名水兵，涉嫌運毒進入日本。(圖/美國海軍)

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中時電子報

日本警方指控一名24歲的美國水兵走私毒品進入日本，這名水兵在雷根號航艦上服役。

軍事網(military.com)報導，日本神奈川縣警方稱，一名美國水違反了日本的違禁藥物管制法，企圖將非法藥物在國內流通，他們在週一已向檢察官提出相關文件，不過日本警方沒有說明水兵的姓名，也沒有其他案件細節。

橫須賀美國海軍基地發言人吉姆．歐丹諾(Jim O'Donnell)表示，美國海軍和犯罪調查局將會與日本當局一同合作調查該起事件。歐丹諾說：「美國海軍非常重視軍紀，對於任何販毒、吸毒都是零容忍政策」

不過歐丹諾以偵查不公開為由，拒絕提供進一步的細節。

這起事件從今年2月份就開始調查，而且已有至少12名相關人物。在該起事件所說的非法藥物以迷幻藥(LSD)和搖頭丸為主，根據華爾街日報報導，調查人員正在確認銷售管道是否與日本公民有關。

日本共同社和朝日新聞社報導，雷根號的水兵是通過國際郵件，將18公克的非法藥品從加拿大寄送到日本，橫濱海關在水兵的公寓也查到合成藥物。而該名水手在警方搜查公寓時，全程中保持沉默。

為了尊重美國立場，日本警方決定不逮捕水手，目前嫌疑人也沒有受到美軍方面拘留，不過他不能離開橫須賀海軍基地。

(中時電子報)

文章來源：USS Ronald Reagan Sailor Accused of Smuggling Drugs into Japan

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