張菲和豬哥亮惺惺相惜 談王思佳美不勝收

2018年05月15日 21:23 時報周刊 林彥君

張菲在錄影前表示和豬哥亮是惺惺相惜的朋友，15日是豬哥亮逝世一周年。張菲曾以「兵馬俑出土」比喻豬哥亮再次復出，反而讓豬哥亮氣炸，張菲解釋「我以稀世珍寶比喻他的難得」，他表示，他和豬哥亮常互相聊愛恨情仇，「但他從沒跟我講他的病，我要看他，他都不讓我去探訪，他希望等康復再跟大家見面。」

豬哥亮因「出國深造」在演藝圈淡出15年，他惋惜地說「一個藝人曾被需要，突然沒有舞台，他失去青春，沒想到再次復出，也在7、8年彌補一生的缺憾。」他說，豬哥亮復出主持節目，把他原本的節目時段擠掉了，但張菲不在意「我沒有因為這樣恨他，他能回來我真的很開心。」

他被問到有沒有看到王思佳新聞，他表示比起手機裡的群組流傳的不雅照，覺得王思佳走光相較於保守，「衣服有紗網，也像是一種造型，這哪有什麼！重點是他的胸型美不美，她也不是預謀走光，這是很美的事情，美不勝收。」他認為不需要太在意失誤，近期也想邀請王思佳上節目。

他表示陸小芬曾經在他的節目，因當時穿著短T，因表演跳舞太投入，胸部蹦出露點「手舉起來，胸部跳出來，節目播出只幫她打馬賽克。」平常收視率百分之35，當集收視破百分之60，陸小芬也意外爆紅。

(時報周刊)